METEOROLOGIA
Dos persones han mort a Lleida per les baixes temperatures de l’última setmana
L’Instituto de Salud Carlos III detecta un excés de mortalitat de 24 persones en el que va d’hivern a la demarcació. L’onada de fred assoleix temperatures de 17,4 sota zero al Pirineu i arriba la neu
Dos persones han mort a conseqüència de les baixes temperatures a la demarcació de Lleida en els primers set dies d’aquest mes de gener, segons indica l’estimació del sistema MoMo (Monitoratge de la Mortalitat) que gestiona l’Instituto de Salud Carlos III.
Aquestes dos morts, que són les primeres atribuïdes al fred en el que va d’hivern, s’emmarquen en un notable repunt de la mortalitat que presenta un excés de 24 persones, a raó de gairebé tres òbits extraordinaris cada dos dies a la demarcació, des de l’inici de l’estació hivernal el 21 de desembre.
La mortalitat s’ha disparat els últims hiverns a Lleida, amb una forquilla d’excés sobre els registres habituals de 112 a 176 entre el de 2020-2021 i el de 2022-2023 prèvia al descens a 24 de l’any passat, en el qual la previsió havia crescut per, precisament, incloure aquests augments previs. En els cinc últims períodes hivernals han mort entre 21 i 24 persones per efecte de les baixes temperatures a la demarcació.
Mentrestant, la demarcació de Lleida va tornar a viure ahir una jornada de fred extrem amb temperatures molt per sota dels zero graus i del que és habitual a començaments de gener. El punt més fred es va localitzar a Cap de Baqueria, a la cota 2.492 metres, on els termòmetres van descendir fins als -17,3 graus, una fita en aquesta onada de fred. Altres estacions del Pirineu també van reportar valors significatius, com els -16,4 graus a Port Ainé. Els municipis del pla es van despertar amb glaçades generalitzades, amb registres com els 7,8 graus sota zero de Tarroja de Segarra. Mollerussa va registrar 6,1 graus negatius a les 07.30 hores i el fred va arribar a -5,3 a Tàrrega. Segons el Meteocat, la passada matinada va ser la més freda des del 6 de gener del 2021.
Està previst que a partir d’avui comencin a pujar els termòmetres, malgrat que el cap de setmana tornaran a baixar. Així mateix, a mitja tarda d’ahir va començar a nevar al Sobirà, Alta Ribagorça i Aran i està previst que s’acumulin més de 20 centímetres de neu fins al migdia. Protecció Civil va activar una alerta per vent al Pirineu que pot provocar l’efecte del torb.