Santi Laiglesia, principal sospitós del cas Helena Jubany, en llibertat perquè les noves proves no justifiquen el risc de fugida
L'audiència de Barcelona no creu que la nova prova d'ADN justifiqui el seu ingrés a presó
La secció tercera de l'Audiència de Barcelona ha decidit deixar en llibertat provisional Santi Laiglesa, el sospitós principal de la mort d'Helena Jubany, que estava ingressat a la presó des del 28 de novembre per ordre de la jutgessa de Sabadell que instrueix el cas. Els magistrats consideren "controvertida" la qüestió que té com a objecte "la fiabilitat o la consistència" del nou informe d'ADN que va motivar la decisió de la jutgessa, per bé que opinen que la incriminació de l'acusat no resulta "ni irracional ni arbitrària".
En canvi, consideren que la jutgessa de Sabadell no justifica prou el risc de fugida de Laiglesia, per la qual cosa adopten la decisió d'admetre el recurs de la defensa i deixar-lo en llibertat.
El 28 de novembre, la jutgessa titular del jutjat de primera instància número dos de Sabadell enviava a presó provisional sense fiança Laiglesia com a presumpte autor de l'homicidi d'Helena Jubany el 2001, tal i com havien demanat fiscalia i acusació particular.
El sospitós principal del cas ja va estar imputat quan van passar els fets, però 24 anys després, les noves tècniques científiques han permès detectar ADN seu a la roba que duia Jubany el dia que va ser llençada daltabaix del terrat d'un edifici de Sabadell.
La seva defensa va recórrer a l'Audiència de Barcelona l'empresonament provisional, que ara resol que la magistrada no va justificar prou el risc de fugida per privar de llibertat Laiglesia.
Amb tot, els magistrats confirmen la valoració del jutjat d'instrucció, i opinen que la incriminació de l'investigat, com a possible autor del fet, no resulta, "a la vista del conjunt de les dades indiciàries obtingudes en la instrucció, ni irracional ni arbitrària".
Els indicis de criminalitat no es discuteixen
L'advocat de la família d'Helena Jubany, Benet Salellas, subratlla, precisament, que la decisió de l'Audiència no discuteix "en cap moment" que hi ha "indicis de criminalitat" contra Laiglesia, alhora que subratlla que els magistrats remeten la discussió sobre la prova de l'ADN a la fase d'enjudiciament.
Sobre el risc de fugida, l'argument que ha motivat l'alliberament de l'acusat, Salellas destaca el fet que l'Audiència ha considerat que en un expedient en què han transcorregut 25 anys i en què l'investigat -amb família i feina- ha comparegut puntualment sempre que se l'ha cridat, aquest risc és "menor" i "no pot justificar" la privació de llibertat. Però recorda que els magistrats han imposat altres mesures cautelars a Laiglesia com l'entrega de passaport i les compareixences mensuals.