PROTESTES
Els pagesos preveuen aixecar el tall de l'A-2 a Fondarella aquest migdia
Lamenten que Òscar Ordeig no s'hagi pronunciat encara sobre si acompanyaria el sector a Madrid per defensar el 'no' a l'acord amb Mercosur
Els pagesos que fa tres dies que estan concentrats a l'autovia A-2 a l'altura de Fondarella afirmen que tenen previst aixecar el tall aquest dissabte al migdia, segons exposa l'ACN.
Tanmateix, declaren que la seua intenció és desplaçar-se a d'altres punts de Catalunya on es mantenen les protestes a les carreteres per denunciar, entre d'altres, que s'hagi arribat a un acord amb Mercosur.
Una portaveu el Gremi de la Pagesia Catalana, Mar Ariza, ha lamentat que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no s'hagi pronunciat encara sobre la proposta d'acompanyar representants del sector a Madrid per defensar el 'no' al pacte.
Mentrestant, el president d'ASAJA, Pere Roqué, ha explicat que han volen intentar bloquejar la ratificació de l'acord al Parlament Europeu.