TRADICIONS
Òscar Ordeig: “Cal reivindicar l’Horta de Lleida”
Òscar Ordeig pronuncia el pregó que inaugura la festivitat de Sant Antoni, defensant les aliances de la pagesia. La 85a edició dels Tres Tombs canvia el recorregut de la desfilada
La Paeria de Lleida va acollir ahir el pregó que inaugura la festivitat de Sant Antoni Abat, aquest any a càrrec del conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig. L’acte marca l’inici de la 85a edició d’aquesta tradicional celebració, que culminarà dissabte vinent amb la històrica desfilada de carruatges i maquinària agrícola i la posterior benedicció d’animals. Ordeig va destacar durant la seua intervenció la importància de l’agricultura de Ponent, subratllant la necessitat de “reivindicar i reforçar el paper de la pagesia, que representa el millor de la nostra història”. El conseller va posar èmfasi en les “incerteses veritables” que enfronta el sector agrícola i el món rural, assenyalant que “l’Horta de Lleida, sovint, no ha rebut el reconeixement ni les facilitats que mereixen per prosperar”. D’altra banda, va posar en relleu la importància de “teixir aliances, construir consensos i defensar les tradicions per garantir un futur per a l’agricultura”, així com la necessitat de “trobar un equilibri entre tots per enfortir el sector”.
A l’acabar el pregó, el president de l’Associació Els Pagesos, Marc Vives, va entregar al conseller una escultura creada per l’artista lleidatana Monti Mateu i que representa la pagesia, així com una insígnia de plata que simbolitza la Creu dels Tres Tombs. També durant la jornada d’ahir, la partida de Llívia va acollir el primer acte de la programació de Sant Antoni Abat, la concentració de maquinària agrícola antiga organitzada per Els Sorros de Serrallonga.
Els Tres Tombs de Lleida celebren aquest any la vuitanta-cinquena edició amb novetats importants. La desfilada de dissabte vinent, dia de Sant Antoni Abat, començarà per primera vegada al recinte de les Firetes i passarà per Cappont abans d’arribar a la Creu dels Tres Tombs. Pel que respecta als actes religiosos, a la mateixa hora se celebrarà la missa en honor a Sant Antoni Abat a l’església de la Sang, seguida de la benedicció d’animals i carruatges a Blondel. Durant la setmana, a més, es desenvoluparan diverses activitats culturals i gastronòmiques. La festivitat conclourà el diumenge 18 de gener al Teatre Escorxador, posant el colofó a uns dies plens de reconeixement a l’agricultura i a la comunitat local.