MESURES
Els Bombers alerten del perill d'incendis causats per xemeneies i recomanen certes mesures de seguretat
Per exemple, sempre trucar al 112 o tancar totes les portes
Els Bombers de la Generalitat alerten del perill d'incendis causats pel mal funcionament de xemeneies, llars de foc i estufes durant l'hivern. Per això, recomanen consultar els seus consells de seguretat específics.
Pel que fa a les accions en cas d'incendi, declaren que és important trucar sempre al 112, sense suposar que algú altre ja ho deu haver fet. Alhora, avisen que s'han de tancar totes les portes possibles perquè el fum és el principal perill per a les persones. També alerten que si l'escala està plena de fum el més segur és quedar-se a casa amb la porta tancada. Tanmateix, si no hi ha fum recomanen sortir, tancar la porta i baixar per les escales. Declaren que mai s'ha de pujar al terrat ni utilitzar l'ascensor.
Per altra banda, les mesures de seguretat de les llars de foc inclouen la neteja del tub de la xemeneia almenys un cop l'any, per evitar l'acumulació de sutge; la instal·lació d'un detector de fums; o no cremar fusta tractada i evitar-ne les resinoses, que poden acumular sutge o quitrà.
A més a més, recomanen que l'habitació on hi hagi la llar de foc disposi de ventilació, per evitar l'acumulació de gasos tòxics i que abans d'anar a dormir o marxar de casa sempre es comprovi que està apagada. En el cas que no fos així, s'ha de col·locar una pantalla mataguspires. Finalment, Bombers aconsellen allunyar la llar de foc de materials combustibles, com plàstics, fustes, parquet, catifes i moquetes, o qualsevol altre tipus de teixit.