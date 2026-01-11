SUCCESSOS
Sis incendis en habitatges causats per xemeneies la passada nit
A Montferrer i Castellbó, els Bombers van necessitar 7 dotacions per apagar-lo, i també van fer altres serveis a Benavent de Segrià, Alpicat, la Pobla de Segur i Sort
Els Bombers de la Generalitat van combatre dissabte a la tarda un incendi a Montferrer i Castellbó, pel qual van necessitar set dotacions.
L'avís es va rebre a les 18.03 hores, i la principal hipòtesis apunta a que la causa és l'escalfor de la xemeneia, que va provocar el foc entre el fals sostre i la coberta de la casa. El Sistema d'Emergències Mèdiques va atendre al propietari de l'immoble, però segons afirmen Bombers no és greu.
Entre la tarda de dissabte i aquesta passada nit, han dut a terme sis sortides relacionades amb xemeneies i mal funcionament d'estufes a Benavent de Segrià, Alpicat, la Pobla de Segur i Sort.