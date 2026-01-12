ASTRONOMIA
Gran any del Parc Astronòmic d’Àger
Va superar els 30.000 visitants i es consolida com a referent de divulgació científica a Catalunya. Obrirà de nou el 6 de febrer i prepara actes previs a l’eclipsi total de sol del 12 d’agost
El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) d’Àger va tancar l’any 2025 amb més de 30.000 visitants i ja s’ha convertit en un dels referents en la divulgació astronòmica a Catalunya. Va tancar portes dissabte passat i tornarà a obrir al públic el 6 de febrer, amb una cartera de propostes d’activitats divulgatives i familiars entre les quals destaquen les relacionades amb l’eclipsi total de sol del 12 d’agost. El PAM ja prepara activitats per difondre’l durant els mesos previs.
L’any passat es va commemorar el centenari d’Assumpció Català i Poch, la primera professora astrònoma d’Espanya. Altres cites destacades van ser l’onzena edició del Festival d’Astronomia a l’octubre; el cicle de Música sota les estrelles, amb la participació d’artistes catalans com Manu Guix, Judit Neddermann i Pau Figueres i, durant Nadal, la programació especial va rebre 1.200 visitants. A més, es van posar en servei tres nous telescopis portàtils Dobson, de trenta centímetres de diàmetre, que estan a disposició dels visitants per a observacions visuals directes del cel durant les visites nocturnes. Permeten gaudir millor de la visió dels planetes i la Lluna. Aquests telescopis s’han sumat als fixos situats a les cúpules i que, mitjançant càmeres, permeten observar aquells objectes que no es poden veure a simple vista.
Pel que fa a aquest 2026, serà un any especialment important. El 12 d’agost es viurà un fenomen astronòmic excepcional: un eclipsi total de sol visible des de Catalunya per primera vegada en més de 120 anys. La lluna s’alinearà perfectament entre la Terra i el Sol, ocultant-lo completament durant uns instants i transformant el dia en nit. “Volem que sigui una oportunitat per despertar la curiositat científica”, afirma el director del PAM, Salvador Ribas.