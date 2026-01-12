TECNOLOGIA
Musk converteix en servei de pagament que la seua IA pugui ‘despullar’ dones
El propietari de la xarxa social X, el multimilionari Elon Musk, ha decidit limitar l’aplicació de generació i edició de material audiovisual de la seua plataforma d’intel·ligència artificial, Grok, arran de l’allau de queixes per la generació de vídeos pornogràfics de dones sense el seu consentiment, així com d’imatges simulant agressions i feminicidis. Un fet que vulnera el dret a la imatge, a la vida privada i a l’honor. Arran d’aquesta polèmica internacional, Musk va anunciar la limitació d’aquesta IA en un missatge a la seua xarxa social, malgrat que va deixar obertes les habilitats de l’aplicació per als subscriptors de pagament d’X.
Per la seua part, diferents països, entre els quals Espanya, han advertit Musk amb bloquejar Grok. Una amenaça que ja ha complert Indonèsia, el país que té més població musulmana del món, al considerar que la creació d’imatges sexuals falses sense consentiment de les persones ofeses és “una violació greu dels drets humans”. El país asiàtic té uns 25 milions de comptes a la xarxa social X.