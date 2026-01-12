NADAL
Sant Guim, un museu ple de vida
Última funció del pessebre vivent, que ha mostrat oficis antics a 4.000 visitants. “Estem molt contents per la resposta del públic, malgrat que hem passat molt fred”, diu el seu president
Sant Guim de la Plana va tancar ahir la trenta-novena edició del Pessebre Vivent dels Oficis Perduts, una de les representacions nadalenques més emblemàtiques de la Segarra i de Lleida, que aquest any ha rebut més de 4.000 visitants al llarg de les nou jornades de funcions. L’última sessió es va celebrar ahir diumenge. El muntatge, impulsat per l’associació cultural La Marinada, va transformar els carrers i cases del nucli antic en un recorregut pels oficis tradicionals i la vida quotidiana d’antany. “Estem molt contents per la bona resposta del públic; ha anat molt bé, malgrat que hem passat molt fred”, va explicar Jaume Oliva, president de l’entitat. “Cada dia hem ofert tres sessions i, en alguns casos, fins i tot quatre. El dia de més afluència va ser el dissabte 27 de desembre”, va afegir. Oliva va destacar les “ganes de continuar i de no perdre aquesta demostració d’antics oficis” que “formen part de la identitat de Sant Guim i del país”.
El Pessebre dels Oficis Perduts ha presentat en aquesta edició un total de trenta-set escenes, dedicades majoritàriament a antics oficis com el ferrer, l’espardenyer, el ceramista o el teixidor. També mostra escenes domèstiques i de la vida rural: la cuina de l’hostal, el mercat, la dona que elabora sabó o el pou d’on s’extreu l’aigua, a més d’una escena bíblica, el tradicional naixement.
Més de 250 figurants, de totes les edats, van participar en la representació, convertint el municipi –de tot just 80 habitants– en un autèntic escenari històric. Per segon any consecutiu, es va oferir també una versió virtual del recorregut al local social, amb ulleres de realitat virtual, especialment pensada per a persones amb mobilitat reduïda.
La temporada va acabar dissabte a la nit amb un sopar de clausura i demostra que el pessebre continua viu gràcies a l’esforç col·lectiu. És molt més que una representació: és un viatge al passat i una lliçó de memòria viva.