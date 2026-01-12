TRÀNSIT
Un jove de 17 anys pateix un accident greu de patinet a Lleida
A les 16.50 hores d’ahir al carrer Anastasi Pinós de Pardinyes. El ferit és un jove de 17 anys que va ser traslladat a l’Arnau
Un adolescent de 17 anys va resultar ferit de caràcter greu ahir a la tarda en un accident amb un patinet elèctric a Pardinyes, segons ha pogut saber aquest diari. El sinistre es va produir, per causes desconegudes i que s’estan investigant, al carrer Anastasi Pinós i la víctima va ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova.
Els serveis d’emergència van ser alertats a les 16.50 hores i al lloc van acudir dos ambulàncies del SEM, una de bàsica i una altra d’avançada, i patrulles de la Guàrdia Urbana.
Pel que sembla, l’usuari del vehicle de mobilitat personal (VMP) hauria tingut una caiguda i presentava un fort cop al cap. Després de ser atès in situ, va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic greu, segons va informar el SEM ahir a la nit. Tot sembla indicar que va patir un traumatisme cranial. Per la seua part, la Guàrdia Urbana es va fer càrrec de la investigació.
Val a recordar que està previst que aquest any entri en vigor l’obligació que els patinets elèctrics hagin d’estar registrats i tenir una assegurança obligatòria.
Pel que fa a la sinistralitat, entre gener i setembre de l’any passat es van registrar a la capital del Segrià un total 130 accidents amb vehicles de mobilitat personal pels 144 del mateix període de l’any anterior, segons va informar la Paeria. En total, en els nou primers mesos de l’any hi va haver 1.726 sinistres viaris a la ciutat, la majoria lleus i es van comptabilitzar dos víctimes mortals. En tot el 2024 se’n van produir 2.343, amb 356 ferits, 21 dels quals greus i tres morts. Hi va haver una disminució d’atropellaments: de 99 el 2024 a 86 fins al setembre del 2025.