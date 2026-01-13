SALUT
El Coill imparteix un taller sobre suturació de ferides
Per a professionals d’infermeria
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (Coill) va impartir ahir un taller de sutures per a professionals que exerceixen en qualsevol àmbit. La formació en aquest procediment quirúrgic la van dur a terme els diplomats en infermeria Gemma Amat i Álvaro Vilela, que es van centrar a transmetre com tractar les ferides per afavorir l’òptima cicatrització. El taller es va estructurar en sis mòduls per poder abordar qüestions pràctiques, des de la introducció a la cirurgia menor, explicar com preparar la pell, fins al material necessari. També es va tractar el tema de l’anestèsia i les diferents tècniques de sutura i les cures posteriors.
L’objectiu principal de la formació és proporcionar coneixements i adquirir competències i habilitats per al maneig de la sutura de ferides, cosa que implica una millora en la qualitat assistencial i la seguretat en l’atenció als pacients, va destacar el col·legi. “La bona formació és molt important per obtenir uns resultats clínics i estètics de qualitat”, va assenyalar. És el primer taller que imparteix el Coill aquest any.