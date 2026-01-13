MANIFESTACIÓ
Convoquen una manifestació el dissabte a Barcelona contra la intervenció militar dels EUA a Veneçuela
Una vuitantena d'entitats catalanes, incloent-hi CUP, ERC, CCOO i UGT, s'adhereixen mobilització als Jardinets de Gràcia per denunciar l'"agressió imperialista" i exigir l'alliberament de Maduro i Flores
L'Assemblea Bolivariana de Catalunya, d’entre altres organitzacions socials, han convocat una manifestació unitària dissabte 17 de gener als Jardinets de Gràcia en resposta a la recent acció militar dels Estats Units contra Veneçuela. La crida s'ha fet pública aquest dimarts en roda de premsa, on les organitzacions han assenyalat que l'objectiu és protestar contra "l'agressió imperialista nord-americana" i reclamar la llibertat immediata del president veneçolà Nicolás Maduro i de la diputada Cilia Flores, retinguts arran de l'operació internacional duta a terme aquesta mateixa setmana.
També reclamen “l’adopció de mesures efectives de solidaritat amb la República Bolivariana de Veneçuela” i exigeixen el tancament de les bases de Rota i Morón de la Frontera, així com la sortida de l’OTAN. Alhora, han demanat a la UE que contribueixi a la “desescalada bèl·lica” i que prioritzi la via diplomàtica i pacífica.
El portaveu de la Internacional Antifeixista dels Països Catalans, Bernat Cases, ha cridat a la mobilització per “protestar contra l'agressió imperialista dels Estats Units” a Veneçuela, que “atempta contra la sobirania dels pobles i el dret a l’autodeterminació”, així com per denunciar el “segrest del legítim president”, Nicolás Maduro, i la diputada Cilia Flores. “Aquest segrest criminal crea un precedent molt perillós per la pau, els drets, i la convivència al món”, ha dit. Cases ha assenyalat que la intervenció de Veneçuela “vulnera tots els principis del sistema liberal” i permet als Estats Units avançar cap “el seu projecte de dominació mundial”.
Per la seva banda, Irene García, de l’Assemblea Bolivariana de Catalunya, ha apel·lat a la solidaritat “amb el poble veneçolà i el seu president” i ha denunciat que els atacs dels Estats Units a Veneçuela “no són nom de la democràcia ni d’una suposada neteja del narcotràfic”, sinó que són “atacs imperialistes per controlar el món des dels Estats Units”.
Una vuitantena d'organitzacions adherides
Organitzacions socials, cíviques, sindicals i polítiques de Catalunya com la CUP, Arran, CNT, CCOO, UGT, d’entre altres, s’han adherit a la manifestació unitària.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Podem i els Comuns també s’han unit a la mobilització contra “l'agressió dels Estats Units a Veneçuela”, i les seves “amenaces de dominació” d'Amèrica Llatina i la resta de món.