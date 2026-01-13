INICIATIVES SOCIALS
Fins a 300.000 euros en subvencions de la Generalitat per a reformar els locals de caus i esplais
El formulari d'inscripció per accedir a l'ajuda té un termini fins el 28 de gener
La Generalitat destina un total de 300.000 euros a subvencions perquè caus i esplais puguin reformar els locals. La Direcció General de Joventut ja ha obert la convocatòria, que preveu finançar projectes d'inversió per adequar o habilitar els espais que acullen activitats d'educació en el lleure. Hi poden optar tant projectes que es van portar a terme des del juliol del 2025, com els que es projecten fins al 30 de juny del 2026. Cada entitat sol·licitant pot presentar un sol projecte d'inversió, amb un import mínim subvencionable de 2.500 euros i un màxim de 4.000 euros, i l'ajut pot cobrir fins al 85 % del cost total del projecte. Fins al 28 de gener es podran enviar les sol·licituds per obtenir la subvenció.
Les actuacions s’han d’executar dins del període comprès entre l’1 de juliol de 2025 i el 30 de juny de 2026, i la despesa mínima justificada ha de ser, com a mínim, el 50 % de l’import del projecte presentat.
Poden ser actuacions de millora de la seguretat del local, la salubritat o bé per millorar l'accessibilitat, eliminant barreres físiques i millorant la inclusió. Són subvencionables, entre d’altres, les despeses derivades de la redacció de projectes tècnics, els honoraris professionals, les llicències, taxes i visats necessaris, així com les despeses d’execució de les obres i instal·lacions vinculades directament a la inversió.
El Departament de Drets Socials i Inclusió va finançar l'any passat amb aquesta convocatòria un total de 41 projectes. Enguany s'ha ampliat el període de sol·licitud de la convocatòria per posar més facilitats a les entitats.