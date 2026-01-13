Julio Iglesias, acusat d’agressions sexuals a treballadores del seu servei domèstic: "Em sentia com un objecte, com una esclava"
Antigues empleades asseguren haver patit tocaments, insults i humiliacions durant la seua jornada laboral
Exempleades del servei domèstic de Julio Iglesias han acusat el cantant d’agressions sexuals quan treballaven a les seues mansions del Carib. Antigues treballadores –una empleada de llar i una fisioterapeuta– asseguren haver patit tocaments, insults i humiliacions durant la seua jornada laboral en un ambient de control i assetjament continu, segons una investigació realitzada per elDiario.es en col·laboració amb Univisión Noticias. Una d’aquestes empleades afirma fins i tot haver estat pressionada per mantenir trobades sexuals amb l’artista, i parla de penetracions, bufetades i vexacions físiques i verbals. Aquests fets, segons dos de les entrevistades, van ocórrer el 2021 quan la més jove d’elles tenia 22 anys.
Així es desprèn de la investigació realitzada durant tres anys en què ha contactat amb 15 exempleades del servei entre qui s’inclou personal domèstic i altres professionals especialitzades que van treballar per al cantant entre els anys 1990 i 2023 a les propietats de la República Dominicana, les Bahames i Espanya.
L’empleada que ha assegurat haver patit penetracions, sosté que l’artista espanyol, que en aquell moment tenia 77 anys, la cridava a la seua habitació moltes vegades en acabar la jornada laboral. "M’utilitzava gairebé totes les nits", diu en una entrevista amb elDiario.es i Univision Noticias. "Em sentia com un objecte, com una esclava," afegeix. Aquestes trobades sexuals es produïen gairebé sempre amb la presència i la participació d’una altra empleada que ostentava una superioritat jeràrquica respecte a aquesta treballadora del servei domèstic.
D’acord amb la investigació que publica Diario.es, en les entrevistes, les persones afectades parlen de "condicions d’aïllament de les dones, els conflictes laborals, l’estructura jeràrquica del personal i la tensió ambiental que generava el caràcter irascible d’Iglesias".
Les dos dones que refereixen agressions sexuals "van ser entrevistades en repetides ocasions al llarg de més d’un any, i ofereixen testimonis consistents i estables", recull la publicació que assegura que "les seues declaracions han estat contrastades amb abundants proves documentals, com fotografies, registres de trucades, missatges de WhatsApp, visats, informes mèdics i altres documents".
Els fets descrits per dos de les treballadores van tenir lloc a les residències de Julio Iglesias a Punta Cana (República Dominicana) i a Lyford Cay (Bahames) suposadament amb el coneixement de les dones encarregades de la gestió de la llar i la contractació del personal, segons afirmen aquestes dos extreballadores.
Fotografies de cos sencer i cara
Els testimonis de les antigues empleades descriuen, sempre segons la investigació de ElDiario.es i Univisión, un sistema de selecció de personal per al qual se’ls sol·licitava, durant el primer intercanvi d’informació, fotografies de cara i cos sencer. Segons les converses de WhatsApp a què ha accedit elDiario.es, es pactava la contractació sense entrevista personal.
Al poc de ser allà, segons dos dels testimonis, Julio Iglesias les sotmetia a preguntes íntimes –"t’agraden les dones?", "t’agraden els trios?", "t’has operat els pits?"– i, en alguns casos, els demanava de veure’ls els pits o els tocava, amb el pretext de comprovar com els havia quedat la cirurgia d’augment de pit o perquè ell avalués si li hi havien de fer. En aquest tipus de converses també els feia proposicions sexuals, segons el relat d’aquestes dones i d’altres testimonis.
Segons les experiències de sis extreballadores o visitants de la casa amb qui ha parlat elDiario.es asseguren que hi havia dos categories d’empleades, les que treballen en el servei domèstic, i les que tenien funcions específiques, com fisioterapeutes o bé simplement acompanyants o convidades del cantant. Per sobre d’aquestes, les encarregades, manejaven tots els assumptes de la llar i transmetien i executaven les ordres de l’amo de la casa. Segons un dels relats, aquestes encarregades instaven o demanaven a les empleades del servei domèstic que acudissin a l’habitació del cantant.