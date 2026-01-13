SEGRE

PSC, ERC i Comuns arriben a un acord per duplicar la taxa turística a partir de l'abril

Els tres grups registren esmenes conjuntes per aprovar la llei i destinar el 25% de la recaptació a habitatge

L'arribada de turistes a un hotel de la demarcació de Lleida en una imatge d'arxiu.

L'arribada de turistes a un hotel de la demarcació de Lleida en una imatge d'arxiu.

Lluís Serrano
acn

Els grups parlamentaris de PSC, ERC i Comuns han arribat a un acord per tirar endavant la nova taxa turística, que es duplicarà. Les tres formacions han registrat esmenes conjuntes al text, amb l'objectiu d'aprovar la llei, i que l'increment es posi en marxa a partir de l'1 d'abril. 

Segons la proposta del nou text, el 25% de la recaptació total es destinarà a polítiques d'habitatge de la Generalitat.  A més, el 75% restant de la recaptació s'integrarà al Fons per al Foment del Turisme. 

El desplegament de la nova taxa no es farà en un sol any -els Comuns ho reclamaven-, sinó que es farà en dos anys, és a dir, al llarg de la legislatura. Les negociacions s'han desencallat les últimes setmanes després de mesos de converses.

