ENTITATS
Vulneració de drets de persones amb discapacitat
En accessibilitat, educació, cultura, lleure o sanitat. El col·lectiu demana més recursos i professionals especialitzats
El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) va presentar ahir un informe en el qual assenyala les principals vulneracions del col·lectiu, la majoria de les quals relacionades amb el dret a l’accessibilitat. També destaquen les vulneracions vinculades amb els drets a l’educació, a la salut i amb la participació en activitats culturals, de lleure i esport. Així ho va assenyalar la presidenta de l’entitat, la lleidatana Mercè Batlle, que també lidera l’associació Aremi, dedicada a l’atenció de persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats similars.
Segons assenyala Mercè Batlle, entre les propostes de millora s’inclouen un major compromís institucional, inversions en accessibilitat, una educació i ocupació inclusives, un model d’atenció comunitària i més sensibilització i millores burocràtiques.
L’informe també indica que, malgrat alguns avenços legislatius i “certes iniciatives institucionals ben orientades, tot i que encara limitades, la realitat quotidiana de moltes persones amb discapacitat continua marcada per obstacles que limiten la participació en igualtat de condicions i vulneren drets fonamentals que haurien d’estar plenament garantits en un Estat social i democràtic de dret”.
Pel que fa a l’àmbit de la salut, assenyalen que hi ha dificultats per accedir a serveis sanitaris especialitzats i a professionals que “tinguin una formació adequada sobre les seues necessitats”. Segons l’informe, s’han detectat pràctiques sanitàries que “reprodueixen estereotips i paternalismes” o abordatges inadequats com la sobremedicació o la falta de suports per a una comunicació accessible. Des de l’associació alerten que la situació de les dones i nenes amb discapacitat “continua sent especialment preocupant” amb més discriminacions.
A l’acte va assistir la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mónica Martínez Bravo, que va anunciar que en les properes setmanes hi haurà avenços sobre el Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat.