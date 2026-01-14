SOLIDARITAT
Crida per augmentar la participació en la Marató de Donants de Sang
El Banc de Sang i de Teixits de Lleida fa una crida a la ciutadania per incrementar les donacions de sang i plasma durant la Marató de Sang, que va començar el passat 8 de gener i s’allargarà fins al dissabte 17. Les persones interessades poden fer la seua donació a la primera planta de l’Hospital Arnau de Vilanova.
De fet, demà el Banc de Sang rebrà la visita de voluntaris de Spanish Garrison (vestits de personatges de Star Wars) per col·laborar en la iniciativa d’11.00 a 13.00 hores.
En els propers dies també s’han organitzat donacions itinerants com avui a Tàrrega, demà a Torregrossa, divendres a la Fuliola i dissabte, amb una unitat mòbil davant del Pavelló de l’Oli de les Borges Blanques, on se celebra la seua fira.
De moment, la xifra de donacions no assoleix la meitat de l’objectiu previst de 700. La campanya vol superar les 10.000 donacions a tot Catalunya per garantir el subministrament als hospitals, ja que en aquestes dates les reserves solen descendir prop del 20%, com ocorre a l’agost.
L’any passat, 4.773 persones van donar sang a Lleida, 450 d’elles per primera vegada. Els requisits per poder donar són ser major d’edat, pesar més de 50 quilos i estar sa.