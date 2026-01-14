David Broncano: "M’agradaria moltíssim fer un programa en TV3 des de Lleida"
El presentador d'èxit de 'La Revuelta' a TVE afirma que faria el programa des de Ponent "perquè no sigui tot Barcelona"
David Broncano, el popular presentador espanyol, ha expressat el seu desig de realitzar un programa a la televisió catalana TV3 des de la ciutat de Lleida. Durant la recent entrega dels premis Ondas, on Broncano va ser guardonat pel seu programa 'La Revuelta' a Televisió Espanyola, el carismàtic conductor va aprofitar per respondre amb el seu característic humor als nombrosos mitjans presents.
En una breu entrevista concedida al programa 'Matina, Codina!' de RAC105, Broncano va sorprendre tots en respondre en un fluid català quan se li va preguntar si li agradaria tenir un espai a TV3. Amb el seu habitual enginy, el presentador va fer broma: "El meu català és vàlid per a TV3?".
El líder de 'La Revuelta' juntament amb Ricardo Castella y Jorge Ponce ha assegurat que "m'agradaria moltíssim fer un programa a TV3". "Des de Lleida, des de la part alta de Lleida, que tampoc sigui tot Barcelona", ha afegit.
Trajectòria d’èxit
David Broncano ha consolidat la seua carrera com un dels presentadors més destacats del panorama televisiu i radiofònic espanyol. A més del seu recent triomf amb 'La Revulta' a TVE, Broncano ha aconseguit èxits notables amb programes com 'La Resistència' a Movistar+ i 'La Vida Moderna' a la cadena SER.
Reconeixement als premis Ondas
El talent i la creativitat de David Broncano han estat reconeguts amb un prestigiós premi Ondas, que li va ser atorgat per la seua tasca al capdavant de 'La Revuelta'. Aquest guardó arriba tot just un mes i mig després de l’estrena del programa, el que reflecteix la gran acollida i l’impacte que ha tingut entre l’audiència.
Broncano i Lleida, una relació inesperada
Curiosament, aquesta no és la primera vegada que Broncano s'apropa a Lleida en els últims dies. Durant una entrevista a 'La Revuelta' amb dos científics que han realitzat un descobriment revolucionari, es va parlar de la teoria de la panspèrmia, desenvolupada pel prestigiós científic lleidatà Joan Oró.
Aquesta coincidència, sumada al desig expressat per Broncano, amb ironia, de fer un programa a TV3 des de Lleida, ha despertat l'interès dels seus seguidors catalans, que ja especulen sobre com seria aquest hipotètic espai televisiu i quines sorpreses podria deparar el presentador en terres lleidatanes.
També vol anar a 'El Hormiguero'
En el seua trobada amb la premsa al Palauet Albéniz, el comediant no va parar de fer broma amb els periodistes, encara que no va poder ocultar del tot el seu esperit ambiciós: "Intentaré guanyar-ho tot i que la gent digui 'Que pesat el tio!'", va fer broma entre rialles en referir-se a la seua pròxima competència contra Pablo Motos als Premis Iris del gener.
Broncano va revelar que ha convidat en múltiples ocasions Motos a participar en 'La Resistència', encara que fins el moment el conductor de 'El Hormiguero' no ha acceptat la invitació. "A veure, a mi m’encantaria que vingués al programa, la veritat. O anar jo allà", va declarar el presentador, mostrant el seu entusiasme per una potencial col·laboració entre ambdós espais televisius.
Amb el seu característic sentit de l’humor, Broncano va llançar una proposta directa i sense precedents: "Podríem fer una cosa nova en televisió... anar a 'El Hormiguero' mentre emeten 'La Resistència'". L’humorista va aprofitar l’ocasió per enviar un missatge als responsables d’Atresmedia i la productora de Pablo Motos: "Si us plau, porteu-me de convidat!", va exclamar, deixant clara la seua disposició per embarcar-se en aquest innovador intercanvi de programes.
La idea de Broncano suposa un repte creatiu i una oportunitat per explorar nous formats televisius. Si bé encara no hi ha resposta oficial per part de l’equip de 'El Hormiguero', la proposta ha generat expectació entre els seguidors d’ambdós presentadors. Només el temps dirà si aquest singular 'challenge' es materialitzarà a les pantalles.