SALUT
Detecció a l’alça del càncer de mama
Les regions sanitàries de Lleida i Alt Pirineu i Aran van registrar el 2024 el percentatge més alt de participació en el cribratge, amb més del 80%. El programa diagnostica 198 tumors en tres anys
Les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran registren el percentatge més alt de participació de dones convidades al cribratge del càncer de mama, amb l’objectiu d’impulsar la detecció precoç. Segons una resposta parlamentària de la consellera de Salut, Olga Pané, el 2024 les dos regions van superar el 80%. Concretament, a les comarques del pla van participar en el cribratge 12.144 dones, amb una taxa del 81%, mentre que a les del Pirineu van ser 3.298 i el percentatge es va elevar al 81,2%. Una xifra que es va mantenir els últims tres anys, segons les dades de la conselleria. El 2023, van passar pel programa 14.658 dones de la regió sanitària de Lleida, el 82% del total, i el 2022 van ser 11.933, amb el 87,6%. En el cas de l’Alt Pirineu i Aran, el 2023 hi van participar 3.483 dones (80,3%) i el 2022, 3.247 (78,4%).
La resposta de Salut inclou que entre el 2022 i el 2024 es van detectar un total de 198 casos de càncer de mama amb el protocol de cribratge a les comarques lleidatanes, dels quals 161 van ser a la regió de Lleida i 37, al Pirineu. Només el 2024 es van diagnosticar 52 tumors en el programa de detecció precoç davant dels 82 que hi va haver el 2023 i 64 casos el 2022.
Vuit dies
La conselleria assegura que, quan els resultats de la mamografia identifiquen una lesió probablement benigna que s’ha de controlar, s’informa del resultat per carta indicant que se citarà automàticament als 6,12 o 18 mesos per a control. La mitjana de temps de comunicació dels resultats del cribratge, quan aquest és de normalitat, és de 8 dies. Si es conclou que cal fer estudis addicionals, afegeix, el servei de radiologia contacta telefònicament, explica el resultat i programen les proves necessàries.
Així mateix, Salut explica que les oficines territorials del programa fan el seguiment de les activitats pendents. En l’última revisió, informa, es van detectar 196 dones amb un temps d’enviament de resultats més llarg de l’esperat a causa de “situacions clíniques especials que van fer que es derivés directament a una unitat funcional o de l’alt risc a usuàries que van rebutjar estudis addicionals”. El desembre passat, Pané va assenyalar que s’estan fent proves per incorporar la intel·ligència artificial en la interpretació de les mamografies, amb la previsió que s’aprovi l’ampliació a més edats. Actualment, s’adreça a totes les dones d’entre 50 i 69 anys i la recomanació és que s’iniciï als 45 i s’allargui fins als 74 anys.