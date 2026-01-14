SEGRE

Els Pets, a Arbeca en la seua pròxima gira

Lluís Gavaldà, líder d’Els Pets, durant el concert de l’any passat a Montmeló. - PERE FRANCESCH/ACN

REDACCIÓ

Constantí, la localitat que els va veure nàixer, serà el punt de partida, el proper 2 de maig, de la segona part de la gira Cantant les 40 d’Els Pets. El grup tarragoní té previst actuar en terres lleidatanes el 14 d’agost, a les Escoles d’Arbeca. En la primera part de la gira, Els Pets van interpretar quatre dels seus discos en quaranta concerts, que van reunir més de 120.000 assistents. En aquesta nova etapa presentaran una proposta escènica renovada i un repertori “completament nou”, que no va formar part dels primers concerts.

