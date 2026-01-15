Bosé hauria inscrit dos dels seus fills en un centre docent d’Andorra
Miguel Bosé hauria inscrit dos dels seus fills, Diego i Tadeo, en un centre docent d’Andorra la Vella, segons va assegurar ahir Laura Fa en el programa radiofònic Versió RAC1. El cantant es va deixar veure pels carrers de la capital del Principat, malgrat ser acurat amb la seua vida privada. La periodista no va poder precisar si els dos menors s’incorporaran ara al curs acadèmic o si ho faran al setembre. Bosé té dos fills més, amb la seua exparella Nacho Palau.