METEOROLOGIA
Les onades de fred Francis i Goretti seguen 7 vides a Lleida
El 2025, el tercer any més calorós a escala global des que se’n tenen registres
Les dos onades de fred associades a les tempestes atlàntiques Francis i Goretti van disparar la mortalitat a Lleida, segons les dades del programa MoMo (Monitoratge de la Mortalitat) que gestiona l’Institut de Salut Carlos III. Segons aquesta entitat, en els primers quinze dies de l’any s’han registrat 33 morts més de l’habitual a Lleida, la qual cosa es denomina un “excés de mortalitat”, de les quals set són atribuïbles a les baixes temperatures.
Les xifres són clarament superiors a les dels últims tres anys, amb cap defunció atribuïble al fred en la primera quinzena del gener del 2025, dos en la del 2024 i una en la del 2023, i també als registres habituals de l’arrancada de l’any a la demarcació. Per trobar xifres superiors cal remuntar-se al 2022 (42 per un vòrtex polar) i al 2021, quan la borrasca Filomena va disparar el registre a 25, i al 2019, quan un altre vòrtex va portar l’excés fins a 22.
L’estimació per dies de la primera meitat del gener del 2026 mostra un ritme d’un decés diari atribuïble a les baixes temperatures entre els dies 7 i 13, coincidint amb l’arribada pràcticament consecutiva de les dos borrasques. La distribució per edats ressenya que sis dels set morts eren majors de 65 anys, quatre dels quals de més de 85, mentre que només un es trobava en edat laboral. No es tracta, en qualsevol cas, de morts per hipotèrmia, sinó que l’excés de mortalitat atribuïble al fred es produeix, com ocorre amb les imputables a les elevades temperatures, per la complicació de patologies ja existents.
D’altra banda, el programa climàtic Copernicus ha confirmat que el 2025 va ser el tercer any més càlid mai registrat, amb una temperatura mitjana global de 1,47 graus per sobre dels nivells preindustrials. L’any passat va ser només 0,01 graus més fred que el 2023 i 0,13 més temperat que el 2024, el més càlid registrat a nivell global. Els últims tres anys tenen una mitjana de més d’1,5 graus, la qual cosa és inèdita.
Lleida, amb 16,8 graus, també va viure el tercer any més càlid
eida, amb una temperatura mitjana de 16,8 graus, va registrar el tercer any més calorós dels últims 86, segons dades de @climadelleida. En aquest cas, les dos primeres posicions del rànquing corresponen al 2022 i 2023. L’any passat va superar en 1,4 graus la temperatura mitjana dels últims 30 anys i va deixar el segon estiu més càlid, només darrere del del 2022. Al llarg de l’any es van assolir o superar els 30 graus en 109 dies, quan la mitjana habitual és de 82. A més, es van registrar vuit dies amb temperatures de 40 graus i es van comptabilitzar fins a 47 nits tropicals, en les quals el termòmetre no va baixar dels 20 graus, davant una mitjana de 17. També es van comptabilitzar 30 dies de boira, per sota de la mitjana de 48, i 25 gelades, quan l’habitual al llarg d’un any són 49.