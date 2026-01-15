SERVEIS
Les rebaixes de Renfe col·lapsen el web
Usuaris denuncien que resulta impossible comprar bitllets d’anada i tornada des que va començar la campanya Superpreus. La companyia diu ser-ne “conscient” i treballa per solucionar-ho
Persones que volen viatjar amb tren denuncien que des de fa uns dies resulta impossible comprar bitllets d’anada i tornada per internet, coincidint amb una campanya de descomptes que va llançar Renfe el passat dia 8, denominada Oferta Superpreus, ja que el web està col·lapsat. Aquest diari ha pogut comprovar que la pàgina web de la companyia ferroviària informa que s’han trobat “errors” cada vegada que s’intenta adquirir bitllets d’anada i tornada i afegeix que “en aquests moments no es pot seguir amb el procés”.
Així, afectats van explicar que es van veure obligats a desplaçar-se a l’estació per comprar els bitllets a la taquilla. Però van destacar que només van poder adquirir el d’anada o el de tornada, per separat, de manera que no van poder accedir al descompte que s’aplica amb la compra d’anada i tornada. D’aquesta manera, es van veure doblement perjudicats, al no poder comprar els tiquets per internet i al no tenir descomptes.
Una portaveu de Renfe va reconèixer que són “conscients” d’aquesta situació i va afegir que estan “mirant de solucionar-ho”. Va assegurar que es tracta d’“un fet puntual motivat per la quantitat de persones que aquests dies estan intentant comprar bitllets a causa de les ofertes que tenim des del dia 8”. Va assegurar que estan treballant per restablir la compra a través del web al més aviat possible.
La campanya comercial de Superpreus de Renfe és vàlida fins al pròxim dia 18 i ofereix bitllets a baix cost, fins a esgotar les existències, per viatjar en trens Avlo, AVE, Llarga Distància, Alvia, Intercity, Euromed i AVE Internacional. Els bitllets promocionals estan identificats com a “Superpreu” i la companyia va anunciar que es podrien trobar tiquets des de 7 euros per a trajectes d’Avlo i 15 euros per a AVE i Llarga Distància.
A més, els usuaris poden millorar la categoria del seu bitllet Bàsic (l’opció més econòmica) i passar, per 3 euros addicionals, a la modalitat Elige, que ofereix més flexibilitat per personalitzar complements i disfrutar d’avantatges com canvis i anul·lacions (excepte en AVE Internacional).