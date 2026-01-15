CULTURA
Pau Culleré, tamboriner major a Torrelameu
En la Tamborinada de Sant Sebastià
Pau Culleré, conegut com Culli, cantautor de Balaguer, serà el tamboriner major de la Tamborinada de Sant Sebastià, que se celebrarà aquest dissabte en el marc de la festa major de Torrelameu. L’acte, previst per a les 19.00, comptarà amb la participació d’unes 60 persones. La Tamborinada, recuperada l’any passat, és l’única de Catalunya que se celebra en honor a un sant.
El diputat provincial Marc Baró va destacar que “no és només un acte festiu, sinó també un exercici de memòria, cultura i record. El fet que aquesta tradició s’hagués perdut a causa de contextos històrics adversos i que avui pugui tornar a celebrar-se, amb la participació activa de veïns i veïnes, demostra la vitalitat del teixit cultural de Torrelameu i la voluntat de preservar allò que ens defineix com a territori”.
Per la seua banda, l’alcalde Carles Comes va recordar que “aquesta tradició, que donava inici a les celebracions, s’ha pogut documentar gràcies a uns programes de festa major que daten del 1912 i 1918”. Tal com va explicar Comes, i segons les investigacions realitzades, “va deixar de celebrar-se durant la dictadura de Primo de Rivera”.