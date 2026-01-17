Un 2,7% més d’interrupcions voluntàries de l’embaràs el 2024
Les comarques lleidatanes van registrar el 2024 (últim any amb xifres disponibles) un total de 941 interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE). Va suposar un augment del 2,7% respecte als 916 del 2023, any en què van baixar un 7%. Catalunya es manté com la comunitat autònoma amb la major taxa IVE, amb 14,89 avortaments per cada 1.000 dones. Els centres que van notificar casos el 2024 van ser els CAP de Balaguer, Mollerussa i Tàrrega, i els hospitals Arnau de Lleida; la Seu d’Urgell, Val d’Aran i Pallars, així com la clínica Mi NovAliança de Lleida. Segons dades del 2023 del departament de Salut, el 61,5% dels avortaments quirúrgics a dones residents a la regió sanitària de Lleida es van practicar a Barcelona. En el cas de les que vivien al Pirineu, va ser del 82%.
