El Centre Sanitari del Solsonès comença a practicar avortaments farmacològics
El procés es duu a terme amb seguiment professional i acompanyament
El Centre Sanitari del Solsonès ha començat a practicar interrupcions voluntàries de l'embaràs farmacològiques, després que el Servei Català de la Salut hagi aprovat el procediment assistencial i el Departament de Salut hagi autoritzat administrativament el centre. En un comunicat, Salut explica que la iniciativa respon a una demanda del territori i de diversos col·lectius, i destaca que es garanteix un accés "proper, equitatiu i segur" al servei. La primera interrupció voluntària de l'embaràs a través de medicació específica – un procediment no quirúrgic, indicat habitualment en les primeres setmanes de gestació– s'ha realitzat aquest inici del 2026. El procés es duu a terme amb seguiment professional i acompanyament.
Salut informa que, per accedir-hi, cal demanar visita a través del metge de capçalera, o l'infermer de referència. Després ells ho traslladen a la llevadora, que és l'encarregada de valorar i iniciar el protocol.