LLENGUA
Literatura xinesa amb segell lleidatà
L’editora i traductora Liyun Wang i el pintor Dídac Masip creen l’editorial Excèntrics amb obres traduïdes al català. Llancen les dos primeres publicacions de la col·lecció ‘Dents de Lleó’
El segell editorial Excèntrics naix des de les comarques lleidatanes amb la voluntat d’omplir el buit del mercat literari català d’obres xineses clàssiques, modernes i contemporànies. Traduïdes no només des del punt de vista lingüístic sinó també des del cultural. Aquesta és la missió de Liyun Wang, graduada a la Universitat d’Estudis Internacionals de Shanghai i doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, i el pintor lleidatà Dídac Masip. Ambdós han unit la seua passió per la llengua catalana i xinesa per crear la primera editorial a Catalunya especialitzada en traduccions directes d’obres del gegant asiàtic.
Els dos primers títols que han publicat són dos obres clàssiques sota la col·lecció Dents de Lleó. Es tracta de Contes de la dinastia Tang (la majoria comptaven fins ara amb una traducció al castellà però no al català) i la novel·la inèdita en llengua catalana Tres polzades de lotus daurat, de Feng Jicai. En el cas dels contes, la publicació inclou làmines en color de pintures antigues.
Wang, veïna de Torrefarrera, és professora de xinès a la Universitat Pompeu Fabra (també ho va ser de la UdL) i docent de català en el Consorci per a la Normalització Lingüística. Explica a SEGRE que va conèixer Masip quan va acudir a les seues classes a la UdL i que junts tenen un coneixement de la llengua i la cultura xineses que “assegura la qualitat de la traducció”. Segons explica, “la literatura del país asiàtic no té gaire presència a Catalunya, a diferència de la japonesa”. Junts ja van traduir Cinc contes xinesos de Wang Zengqi, que va publicar la UdL el 2021.
El nou segell editorial es presentarà el 8 de maig a la llibreria Fahrenheit de Barcelona. L’acte estarà conduït per Joan Maria Jaime Moya, doctor en Filologia Clàssica. La previsió és organitzar-ne un altre a Lleida. Wang va arribar a Barcelona el 2014 i tres anys després es va traslladar a Lleida. “L’idioma es viu quan la gent l’utilitza, si no mor. Hem de fer un esforç, els que vivim a Catalunya, per parlar-lo, sense importar els orígens,” assegura.
Així mateix, remarca que “el català és una part essencial de la nostra cultura” i que, si es deixa d’utilitzar, “en pocs anys desapareixerà i perdrem la nostra identitat”.