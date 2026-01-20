HISTÒRIA
Memòria als ‘castigats’ per Franco
L’Arxiu Nacional actualitza la llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme. Més de 9.700 lleidatans van ser represaliats, igual que 2.268 persones més que vivien a la província
L’Arxiu Nacional de Catalunya va publicar a finals del 2015 un informe en el qual posava noms i cognoms als represaliats per la dictadura franquista. Una llista que no deixa d’actualitzar-se per afegir més víctimes i informació sobre elles. Un recurs imprescindible per reparar la dignitat robada i ajudar les famílies dels represaliats en la recerca de documentació. Segons l’última actualització publicada, el passat 15 de gener, la llista inclou 9.758 lleidatans que van patir la repressió de Franco. A aquests en cal afegir 2.268 més que també la van patir a les comarques lleidatanes malgrat que no eren originaris de la demarcació. Del total, 448 figuren com a executats (383 de nascuts a la província i uns altres 65, residents).
Segons les dades de l’Arxiu, les penes imposades en els judicis “sumaríssims” anaven des d’una multa a una condemna de 25 anys de reclusió major, sent la pena de mort la més greu i que es va dictar en un total de 545 procediments en el cas dels nascuts a les comarques lleidatanes. Algunes d’aquestes van ser commutades per privació de llibertat. En uns altres 549 els tribunals franquistes van dictar reclusió perpètua. Dels 9.758 lleidatans represaliats, 700 eren dones i 9.058 homes. Entre les víctimes hi ha 68 menors, fins i tot nens de 14 anys. Per comarques, el Segrià va ser la que va registrar més població represaliada, amb més de 2.400, seguida de la Noguera, amb 1.250, i les Garrigues, amb 1.120. En el cas de Lleida ciutat, consten 1.810 persones (624 de nascudes a la capital i 1.186 de residents). La relació inclou noms i cognoms de la víctima, sexe, tipus de procediment, número de causa, data d’inici, any d’aprovació de la sentència o una altra resolució, pena imposada i la referència d’arxiu dels originals que es conserven a l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona.
Activitats de memòria
El departament de Memòria Democràtica de la Paeria dedicarà els primers actes d’aquest any a retre homenatge a les víctimes de l’Holocaust. El 23 de gener vinent, els estudiants del projecte Buchenwald-Mauthausen presentaran el seu projecte sobre la seua visita als camps de concentració. El 25 de gener se celebrarà la commemoració del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust i el dia 26, la Llotja acollirà la commemoració escolar. També està previst que la setmana que ve s’inauguri el mural que estan elaborant sota el pont de Príncep de Viana, abans d’arribar a Mercolleida.