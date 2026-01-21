TRADICIONS
Festes en honor a Sant Sebastià
La Germandat de la Seu potenciarà la seua activitat com a mútua de socors. Misses, processons i panets beneïts amb motiu de la festivitat a Castellserà, el Pont de Suert i Pradell
La Germandat de Sant Sebastià de la Seu potenciarà la seua activitat com a mútua de socors ampliant l’ajuda que ofereix a entitats, residències o hospitals. Ho va explicar ahir el nou germà major, David Domingo, que va ser nomenat responsable màxim de la Germandat en substitució de Santi Ripoll. “Visitarem l’hospital i la residència Llar de Sant Josep, entre d’altres, per posar-nos a la seua disposició en tot el que els puguem ajudar”, va explicar. No descarten la compra de material, com cadires de rodes o caminadors.
La Seu va celebrar ahir la festivitat de Sant Sebastià i va renovar el vot de poble de la ciutat, protegida de la pesta a través del sant. El programa va incloure una missa a la Catedral amb el repartiment dels panets beneïts i l’assemblea general, en la qual Domingo va ser nomenat germà major, i van tancar la jornada amb un dinar per als socis, que sumen més de 700, i un ball.
D’altra banda, Castellserà va celebrar ahir la missa a l’ermita dedicada al sant i al patró de la localitat. Desenes de persones van omplir el temple, van cantar goigs i es van repartir 180 panets beneïts. Els tres veïns que es diuen Sebastià es van desplaçar juntament amb la corporació municipal amb les ofrenes, en aquesta ocasió sota un paraigua per la pluja. Van ser els encarregats de repartir els panets mentre els assistents veneraven la relíquia del sant. La festa va comptar també amb jocs per als més petits i l’inici dels actes del centenari de la coral (més informació a la pàgina 34).
Al Pont de Suert, la missa va estar presidida pel bisbe de Lleida, Daniel Palau, amb els priors i priores de la Confraria de Sant Sebastià, que commemora els seus 440 anys. També es va celebrar Sant Sebastià en altres localitats com Castellbò, amb una calderada, i a Pradell de Sió, a la Noguera.