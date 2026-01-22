COMERÇ
Balaguer entrega els vals de compra de Nadal
La Paeria de Balaguer va entregar dimarts a la nit els vals de compra de la campanya comercial de Nadal, A Balaguer, per Nadal, el millor regal. Es tracta d’una iniciativa impulsada des de l’àrea de Promoció, Fires i Festes amb la col·laboració de les associacions comercials de la ciutat, amb l’objectiu de dinamitzar el comerç local. En total es van entregar 34 vals de compra per un import global de 5.000 euros, repartits en 14 vals de 250 euros, 10 de 100 euros i 10 de 50 euros, que es podran bescanviar a qualsevol dels establiments adherits a la campanya fins al dia 31 de març. Els comerços participants formen part de les quatre entitats comercials de la capital de la Noguera.