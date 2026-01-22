He de recuperar les hores de feina si no he pogut arribar a la feina per la crisi de Rodalies?
El Govern de la Generalitat no es posa d'acord amb Foment i PIMEC sobre com abordar la situació
La suspensió del servei de Rodalies i Regionals a Catalunya aquests dies ha provocat que milers de persones tinguin problemes greus de mobilitat, impossibilitant l'accés al seu lloc de treball. Amb aquesta situació, una de les preguntes més repetides és: cal recuperar les hores d'absència si no s'ha pogut arribar a la feina per la manca de trens?
La resposta, segons els sindicats i l'Estatut dels Treballadors vigent el 2026, apunta que no és necessari recuperar les hores quan el desplaçament a la feina s'ha vist impedit per una causa de força major com ara una aturada total del transport públic sense alternatives viables. La Generalitat manté la recomanació de teletreball davant d'aquestes incidències i recorda que "si no és compatible amb la feina o no s'hi pot acudir, existeix el permís corresponent segons l’Estatut dels Treballadors".
👨🏽💻Es manté la recomanació de teletreball.— Generalitat de Catalunya (@gencat) January 22, 2026
📃 Si la feina no és compatible i no s'hi pot acudir, us podeu acollir al permís establert a l’Estatut dels Treballadors.
Justificant 👉 https://t.co/MdTNzasweM https://t.co/WJXEKBV1c1
No obstant això, l'associació de petites i mitjanes empreses Pimec ofereix una interpretació diferent. Segons la seva visió, els casos d'absència per l'aturada dels trens de Rodalies i Regionals "no equivalen a permisos retribuïts". "Les hores no treballades hauran de ser objecte de recuperació o reorganització mitjançant acord entre empresa i treballadors", declara Josep Ginesta, secretari general de Pimec. La patronal admet que la situació és greu per diverses plantilles, però recalca que "només es consideraria permís retribuït si hi hagués una prohibició de desplaçar-se generalitzada o una ordre explícita de les autoritats".
🚆 Interrupció del servei de Rodalies i Mitja Distància: què han de tenir en compte les empreses?— Pimec (@Pimec) January 21, 2026
✅ Des de Pimec responem a les preguntes més freqüents davant aquesta situació excepcional, abordant qüestions com la necessitat de presentació d'un justificant i la recuperació del… pic.twitter.com/TllxySJBCX
Una situació que també recolzava Foment del Treball, que, a través de la directora de Relacions Laborals i Afers Socials de Foment, Yesika Aguilar, assegurava que "no serien aplicables" els permisos de l'Estatut dels Treballadors ja que, segons ells, sí que hi haurien alternatives reals de desplaçament, al contrari que el que va passar amb la DANA.
El marc normatiu: permís per causa de força major i alternatives com el teletreball
El marc que recull l'Estatut dels Treballadors estableix la possibilitat d'assenyalar una absència justificada sense recuperació d'hores quan hi ha una impossibilitat objectiva per accedir al lloc de feina. Els sindicats reclamen que les empreses autoritzin aquest permís, especialment quan no existeixen solucions alternatives. Per la seva banda, les administracions públiques insten a optar pel teletreball si és factible, mantenint la cobertura legal al permís per força major en supòsits de manca absoluta d'accés.
Recomanacions i escenaris d'aplicació segons cada situació
En absència de transport i davant la impossibilitat d'alternatives, els treballadors han de comunicar adequadament la incidència i acreditar la causa. Les empreses han de facilitar la justificació i aconsellen acordar amb la plantilla si les hores no treballades s'han de compensar o no. La clau rau en si la situació s'ha qualificat formalment de força major i si existeixen ordres de les autoritats restringint la mobilitat.