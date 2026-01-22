ACCIDENT D'ADAMUZ
La història del Boro, el gos desaparegut després de l'accident d'Adamuz, rescatat aquest dijous
Els seus propietaris anaven amb ell al tren Iryo accidentat, quan el gos es va escapar per la por que tenia. Després de tres dies i de fer-se viral la seua desaparició, els serveis han treballat fins trobar-lo aquest dijous
Un dispositiu coordinat pels bombers forestals de l'Agència d'Emergències d'Andalusia, en col·laboració amb la Guàrdia Civil i membres de Pacma, ha permès aquest dijous rescatar a Boro, el gos perdut arran de l'accident entre dos trens a Adamuz (Còrdova). La tragèdia ferroviària, que va tenir lloc passat diumenge 18 de gener, va provocar almenys 43 morts i la desaparició de l'animal va generar una notable repercussió mediàtica i mobilització a les xarxes socials.
Estamos muy emocionados y contentos con este final feliz. ¡Boro está con su familia! pic.twitter.com/Np0xpwyYC5— PACMA (@PartidoPACMA) January 22, 2026
Boro, un gos mestís barreja de Schnauzer i gos d'aigua, viatjava junt amb les seues propietàries al tren Iryo accidentat. A causa del xoc, ambdues dones resultaren ferides i el gos, espantat pel caos del moment, es va escapar de la zona.
Recerca intensiva i mobilització ciutadana
Amb la seua germana a l'hospital i encara recuperant-se de les ferides, la propietària de Boro va demanar a través de les xarxes tot el ressò possible per trobar a l'animal. Des del matí de dimecres, equipals autoritzats van poder accedir a la zona de sinistre després de permís del Ministeri de l'Interior. Representants de Pacma i voluntaris, escortats per la Guàrdia Civil, s'hi van desplegar per rastrejar l'entorn. El dia anterior, els agents havien vist Boro als voltants, però l'animal es va tornar a escapolir quan van intentar capturar-lo.
Recuperació i protocol per a animals a emergències
En paraules textuals, Pacma ha afirmat que el matí d'aquest dijous, "el dispositiu ha aconseguit localitzar i assegurar l'animal en una zona propera al lloc de l'accident, i Boro s'ha reunit ja amb els seus familiars, tancant així diversos dies d'intensa preocupació i recerca". L'organització també posa èmfasi a la necessitat de "tenir protocols clars i recursos específics per a animals en situacions d'emergència" després de la mobilització generada.
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha destacat a través de la xarxa social X que "encara que les persones són el més important, els animals juguen també un paper preciós en el nostre dia a dia. És una bona notícia que aquesta família recuperi el que segur que és un dels seus membres".
Las personas son lo más importante, pero los animales juegan también un papel precioso en nuestro día a día. Es una buena noticia que esa familia recupere al que seguro que es uno de sus miembros. https://t.co/ww0t0EEJHp— Óscar Puente (@oscar_puente_) January 22, 2026