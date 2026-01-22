Julio Iglesias publica suposats missatges de WhatsApp de les treballadores que l'han denunciat per agressió sexual
El cantant diu que Instagram és l’"únic mitjà" que li permet exercir legítimament el seu "dret a la defensa"
El cantant Julio Iglesias ha publicat al seu perfil d’Instagram diversos missatges que suposadament ha rebut des de WhatsApp de les treballadores que l'han denunciat per agressió sexual amb els quals sembla voler demostrar la seua innocència. "L’evidència és clara: les comunicacions de Whatssap enviades per les denunciants durant el temps que van treballar a casa meua i les comunicacions després d’anar-se’n, demostren que la informació difosa manca de veracitat", assenyala el cantant en un comunicat que inclou en el seu perfil juntament amb captures de pantalla d’aquests missatges.
Diu que Instagram és l’"únic mitjà" que li permet exercir legítimament el seu "dret a la defensa i deixar constància de l’absoluta falsedat dels fets denunciats", després que la Fiscalia no li permetés exercir la seua defensa en el procediment que s’ha iniciat en aquest país.
En un dels missatges del 20 d’abril de 2021 que atribueix als seus treballadors es llegeix: "Professor bona nit, espero puguis dormir sense malestar, somiïs amb els angelets i puguis descansar, d'estimo molt i si necessites alguna cosa de mi aquí estic a la teua sencera disposició, gràcies per la teua paciència i els teus ensenyaments del dia d’avui, tots els dies al teu costat són valuosos per a mi perquè aprenc una mica més (afegeix un cor) un petó i una abraçada!. Feliç nit".
En un altre missatge (1 de maig de 2021) es llegeix: "Hola professor.!!. Bones tardes, m’avises quan vulguis que vagi per fer els exercicis", i en un altre enviat el 2 de maig, aquesta persona li diu "Bon dia professor! Espero que hagis tingut una molt bona nit, recorda col·locar-te la faixa postural..un petó.. et veig en una estona".
En un més del 23 de setembre de 2022, li desitgen "Feliz cumpleañooooosss Julitoooo!!! Estimat professor, que Déu et continuï omplint de molta salut perquè puguis continuar gaudint d’aquesta bonica vida, t’envio un petó i una abraçada, t'estimo. sempre et recordo, amb afecte." I en una altra captura publicada pel cantant es llegeix: "Només volia saludar-lo", "enviar-li una forta abraçada" i dir-li que "l’estimo molt".
En el seu comunicat, el cantant assegura que "és molt greu la mentida i la desinformació s’utilitzin com armes per atacar persones". Per això, adjunta "algunes de les comunicacions de whatsapp que posen de manifest la incoherència de les denúncies i la manipulació mediàtica" a la que assegura que "està sent sotmès".
Les publicacions de Julio Iglesias es produeixen després que la Fiscalia de l’Audiència Nacional hagi rebutjat de moment la petició de l’advocat de Julio Iglesias que s’accepti la seua personació en la investigació en contra seu, per tenir accés directe al contingut de la denúncia per presumptes delictes sexuals, que s’investiga a Espanya.
La Fiscalia investiga una denúncia contra el cantant per un presumpte assetjament i agressió sexual el 2021 a dos treballadores a la República Dominicana i les Bahames. Els fets denunciats afecten a una exempleada de la llar del cantant i una fisioterapeuta, que han aportat davant del tribunal documents laborals, fotografies, enregistraments, missatges de WhatsApp o registres de trucades per demostrar la veracitat de les seues acusacions, que inclouen agressions sexuals, vexacions i humiliacions laborals sistemàtiques.