DEMOGRAFIA
Lleida va registrar 2.944 naixements en onze mesos
Entre gener i novembre del 2025, amb un augment del 0,91%. L’any passat hi va haver 4.195 defuncions, 4 més que el 2024
Les comarques lleidatanes van repuntar lleugerament pel que fa a naixements en els primers onze mesos del 2025. Segons l’última estimació de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), publicada ahir, fins al mes de novembre van nàixer 2.944 nadons, un 0,91% més respecte al mateix període d’un any abans. Si es compara amb els mateixos mesos de fa deu anys, el descens s’eleva al 19,6%. Només el mes de novembre del 2025 es van registrar 290 naixements a la província, dotze més que el novembre del 2014. Per franges d’edat de la mare, segons l’INE, entre els 35 i 39 anys va augmentar un 9,5%. Del total de nounats, els 1.513 van ser nens i 1.430, nenes.
Per la seua banda, l’INE també va publicar les dades de mortalitat i el 2025 es van registrar 4.195 defuncions a les comarques lleidatanes, quatre més que el 2024. D’aquestes, 2.133 eren homes i 2.062, dones. Per edats, el 63,3% del total de morts durant l’any passat tenien 80 anys o més, amb un total de 2.658 defuncions. Mentrestant, el 32,5% de la població lleidatana que va morir el 2025 superava els 90 anys. Val a dir que van morir 14 nens i nenes de menys de 15 anys. També s’inclouen dades de defuncions del 2026 i en la primera setmana van morir 94 persones, dos menys que en el mateix període de l’any passat.
En el conjunt de l’Estat, els naixements van repuntar en els 11 primers mesos del 2025, en els quals van venir al món 3.145 nens més que en el mateix període del 2024 però gairebé 47.500 menys que en els mateixos mesos del 2018. En total, 294.629 nadons havien nascut a Espanya des de gener fins novembre. Mentrestant, hi va haver 403.060 defuncions, per la qual cosa el saldo vegetatiu en aquell període va ser negatiu en gairebé 110.000 persones. Segons les estimacions publicades per l’INE, el mes de novembre van nàixer més nens de dones majors de 40 anys que de menors de 25 anys a Espanya.