DRETS
Més visibilitat LGBTI a Lleida
El Servei d’Atenció Integral ha donat suport a 259 persones amb més de 900 actuacions en els últims cinc anys. Valoració positiva amb formacions i accions de sensibilització
El Servei d’Atenció Integral (SAI) ha donat suport a 259 persones i ha fet un total de 905 actuacions en cinc anys. És el balanç presentat ahir en el plenari del Consell Municipal per als Drets de les Persones LGBTI i contra l’LGBTI-fòbia, en el qual es va avaluar el primer pla municipal de polítiques LGBTI 2021-2024. El regidor d’Igualtat i vicepresident del Consell, Roberto Pino, va fer una valoració del pla amb diverses accions que s’han posat en marxa, com la introducció del gènere no binari i el nom sentit en formularis municipals o la formació a la plantilla municipal. En aquest àmbit, va explicar que s’han fet 35 formacions amb la participació de 981 persones. També va destacar les accions de sensibilització i visibilització. Aquí s’inclou l’adquisició de 16 contes per a les escoles bressol municipals i ludoteques municipals i cinc espectacles al Teatre de l’Escorxador i l’Animac.
Així mateix, el plenari va abordar la nova llei dels drets de les persones LGBTI i l’erradicació de l’LGBTI-fòbia aprovada pel Parlament el desembre passat. Pino, juntament amb el tècnic del SAI de Lleida Xavi Badia, van assenyalar que la nova legislació inclou accions que ja havia posat en marxa la Paeria i que delimita més les funcions i les responsabilitats de l’administració local, donant eines per treballar noves accions. Així mateix, Pino va destacar que la nova llei reconeix l’autodeterminació de gènere, prohibeix les teràpies de conversió, garanteix una xarxa pública d’atenció, protegeix les persones trans i intersexuals en àmbit de salut i educació i actualitza el règim sancionador contra l’LGBTI-fòbia. També s’insta a vetllar per la creació d’espais de memòria del col·lectiu i reparar la invisibilització de les persones bisexuals i trans, va remarcar Pino.
En la reunió d’ahir també es va tractar sobre les denúncies per LGBTI-fòbia. El 2025 hi va haver 7 comunicacions, la meitat que el 2024. El 2023 n’hi va haver 9; cinc el 2022 i quatre el 2021. Pino va destacar que l’augment de les denúncies mostra que “la víctima confia més en l’administració i se sent més segura, amb mecanismes de protecció i seguiment per part de les administracions”.
Quatre places per acollir víctimes d’exclusió residencial
El SAI LGBTI+ de Lleida compta amb un pis d’acollida per a persones LGBTI que tenen dificultats d’accés a l’habitatge per diferents motius, inclòs quedar-se sense casa per la seua orientació sexual. En els últims quatre anys ha acollit set persones i també ha ampliat el nombre de places disponibles fins a quatre, segons va explicar el tècnic del servei, Xavi Badia. El temps d’acollida és d’uns sis mesos, encara que es pot ampliar i adaptar les necessitats dels usuaris segons la seua situació.El Consell Municipal LGBTI es va crear el 2016 i està format per representants dels grups municipals, entitats locals, el Servei Integral de la Generalitat, el Servei Trànsit de Salut i la UdL, entre d’altres. Els seus objectius són vetllar per la plena igualtat de drets sense estigmes i afavorir la visibilització i sensibilització. Durant aquest 2026, s’establirà el reglament del Consell per enfortir el seu paper.