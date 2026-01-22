El poble del Pirineu lleidatà reconegut per la seua 'màgia': "un impressionant patrimoni i un entorn natural privilegiat"
L’únic enclavament de Lleida inclòs a la xarxa de 'Pueblos Mágicos de España', que aquest dijous ha sumat Mula (Murcia) a la llista
Situat a ple cor del Pirineu català, el municipi de Vilaller és, des del 2022, un dels integrants de la selecta xarxa de Pueblos Mágicos de España, que aquest dijous ha inclòs a Mula (Múrcia) a la seua llista. Aquest encantador enclavament lleidatà, ubicat a 981 metres d’altitud i porta d’entrada a la Val d’Aran, va captivar el comitè avaluador per la seua extraordinària combinació de patrimoni històric, tradicions ancestrals i entorn natural privilegiat.
La distinció, atorgada per l’Institut de Desenvolupament Local i Estudis Socials, col·loca Vilaller al mapa turístic nacional com una de les destinacions amb més encant i singularitat d’Espanya. El procés de selecció va valorar especialment la riquesa cultural del municipi, les seues festivitats tradicionals i l’espectacular bellesa paisatgística que envolta aquest racó de la Vall de Barravés.
"Hi ha molts pobles bonics, amb encant, històrics, amb gran patrimoni; però hi ha pobles singulars, pobles que t’omplen l’ànima amb la seua gastronomia, amb les seues tradicions, amb les seues festes, amb un capvespre especial, amb alguna cosa que els fa únics", explica l’associació Pueblos Mágicos de España en la seua valoració de Vilaller. Aquesta localitat lleidatana ha demostrat tenir aquest caràcter màgic que busca la iniciativa, fundada el 1997 amb l’objectiu de promoure el desenvolupament turístic sostenible en petites poblacions amb encant.
Un tresor patrimonial entre muntanyes
El nucli antic de Vilaller acull veritables joies arquitectòniques que testimonien el seu ric passat. Entre els elements més destacats es troben les restes de la muralla medieval del segle XI amb les seues característiques arcades, la torre medieval, vestigis de la presó més antiga de Lleida (segle XVII) i una arcada del pont vell de pedra també del segle XVII. L’església neoclàssica del segle XVIII, amb la seua imponent torre campanar d’estil barroc, constitueix un altre dels grans atractius del conjunt monumental.
El municipi compta a més amb l’església romànica de Santa Cecília de Senet (segle XIII), el santuari de l’ermita de Riupedrós i l’ermita de Sant Mamès, d’origen romànic. Completen el patrimoni històric l’Om del Trinquet, un exemplar centenari que s’ha convertit en símbol natural de la localitat, i diversos monuments megalítics i necròpolis antropomorfes medievals als voltants.
Però l’atractiu de Vilaller no es limita al seu patrimoni arquitectònic. El municipi destaca per celebrar una de les falles més antigues del Pirineu, formar part del tram Aran-Pirineu del Camí de Santiago i acollir el Mirador de les Estrelles, primer punt d’observació astronòmica del Pirineu reconegut com a Zona Starlight per la seua baixa contaminació lluminosa. Aquests tres elements han merescut el reconeixement de la UNESCO, la qual cosa reforça el valor cultural i natural de l’enclavament.
Naturalesa en estat pur
L’entorn natural és un altre dels grans tresors de Vilaller. La seua ubicació estratègica a la zona perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici el converteix en base perfecta per als amants de la muntanya i el senderisme. El municipi forma part de la ruta ciclista Pedals de Foc i de la ruta senderista GR17, dos itineraris de referència per als aficionats a les activitats a l’aire lliure.
D’especial interès resulta el Camí de la Creu, un via crucis amb escultures que es remunta al segle XVII i connecta el poble amb Riupedrós. En el nucli de Senet es troba a més la primera central hidroelèctrica de l’Alta Ribagorça, construïda el 1950, un exemple destacat de patrimoni industrial que mereix una visita.
Els entusiastes de les activitats de muntanya trobaran a Vilaller un paradís per a la pràctica del senderisme, amb rutes com el Camí del Silenci o el Camí de l’Obago, ambdós equipats amb panells informatius sobre la flora i fauna local. La localitat és també seu de diversos campionats de SkyMarathon i punt de partida per accedir a la Vall de Besiberri, un dels racons més espectaculars del Pirineu lleidatà.
Tradicions vives i gastronomia de muntanya
La cultura local constitueix un altre dels pilars de l’atractiu de Vilaller. El municipi manté vives tradicions ancestrals com la baixada de falles al juny, la Fira de Tots Sants i el Via Crucis de Setmana Santa. Aquestes celebracions, juntament amb la rica gastronomia de muntanya que pot degustar-se als restaurants locals, ofereixen al visitant una experiència autèntica i memorable.
La Generalitat de Catalunya ha reconegut Vilaller com a "Vil·la Florida de Catalunya" i "Camí del Silenci" (espai amb baixa contaminació acústica), dos distincions que posen de relleu la bellesa dels seus carrers i la tranquil·litat que es respira en tot el terme municipal.
Per entrar en el selecte club de Pobles Màgics, l’Institut de Desenvolupament Local i Estudis Socials va realitzar un exhaustiu estudi del nucli i, després d’obtenir el vistiplau de l’ajuntament, va efectuar una visita al municipi al costat d'autoritats locals, tècnics de turisme i representants del sector hoteler i comercial. D’aquest treball va sorgir l’expedient com Pueblo Mágico Candidato, que finalment va ser aprovat pel Comité Técnico Nacional.
Impuls al desenvolupament local
La inclusió en la xarxa de Pobles Màgics d’Espanya suposa per a Vilaller l’accés a múltiples serveis de promoció i desenvolupament territorial, així com l’ús de la marca registrada com distintiu de qualitat i singularitat. Aquest reconeixement representa una oportunitat única per potenciar el seu atractiu turístic i donar a conèixer els seus valors patrimonials, naturals i culturals a un públic més ampli.