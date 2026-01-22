INICIATIVES
Reptes democràtics mig segle després de Franco
Politòlegs analitzen la salut de la democràcia, la transició i l’auge de la ultradreta. En el marc del cicle de l’IEI
Els politòlegs Jordi Muñoz i Gemma Ubasart van reflexionar ahir sobre l’estat de la democràcia espanyola i la situació política del país, cinquanta anys després del franquisme. Ho van fer en la tercera sessió del cicle 50 anys de Democràcia? organitzat per l’IEI. Muñoz, professor de Ciència Política de la UB i exdirector del Centre d’Estudis d’Opinió de Catalunya, i Ubasart, professora de la Universitat de Girona i exconsellera de Justícia, Drets i Memòria, van analitzar el procés de recentralització política i el rearmament ideològic del nacionalisme espanyol que, segons van assenyalar, va desembocar en el moviment sobiranista català.
Ambdós van advertir dels reptes i amenaces actuals, com l’expansió d’una onada reaccionària, militarista i punitivista, davant de la qual només es pot respondre amb la cooperació entre actors socials, polítics i institucionals. Ubasart va afegir que la falta d’avenços en qüestions com l’habitatge, la renda o el clima està alimentant el creixement de l’extrema dreta, mentre que Muñoz va recordar les tensions socials i laborals de la Transició i la necessitat llavors de reformar els aparells de l’Estat. El cicle 50 anys de Democràcia? es prolongarà fins al març, amb pròximes sessions dedicades a la censura en l’art i a l’evolució de l’extrema dreta.