TRADICIONS
Aitona recupera la Festa de Sant Antoni i reuneix 300 persones
Després de quatre dècades sense celebrar-se, Aitona va recuperar ahir la tradicional festivitat de Sant Antoni Abat amb més de 300 persones. La celebració es va traslladar a ahir diumenge perquè les condicions climatològiques van impedir que es portés a terme la setmana passada. La jornada festiva va arrancar amb un dinar popular i també es van sortejar entre els participants tres cistelles amb productes locals. Així mateix, els assistents van gaudir d’un vermut amenitzat pel duet lleidatà Surprise i també es va fer la benedicció d’animals, en la qual la majoria eren gossos, malgrat que no van faltar famílies amb altres espècies com gats i fins i tot hàmsters. “Hem recuperat una festa tradicional que ens recorda els nostres orígens i reafirma els vincles que ens uneixen”, va assenyalar l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol. Així mateix, va destacar la tasca de l’Associació de Dones, l’Associació de Caçadors i la Penya. “Els Tabolls ha estat fonamental per poder celebrar una festa que esperem que no es perdi mai”, va afegir.