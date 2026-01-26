Matança del porc al Centro Galego
El Centro Galego de Lleida va celebrar ahir la seua ja tradicional festa de la matança del porc al seu local social, situat al carrer Pare Palau número 2 al barri de Pardinyes. Un esdeveniment que va comptar amb la presència de diverses autoritats locals. Tots els participants van poder degustar un dinar confeccionat amb productes derivats d’aquest animal que van ser portats expressament de Galícia. Per rematar el tiberi es va oferir a tots els comensals una queimada. En aquest dinar de germanor van participar prop de mig centenar de persones.