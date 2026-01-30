ENTREVISTA
Elisa Llurba Olivé, ginecòloga: «Podem contrarestar els efectes de la menopausa»
La doctora Elisa Llurba publica ‘La teva menopausa en positiu’ (Rosa dels Vents) amb eines incorporant nous hàbits saludables al dia a dia de les dones. . Elisa Llurba és directora del servei de ginecologia i obstetrícia de l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Què aporta ‘La teva menopausa en positiu’?
Enfoco el llibre igual que el treball que faig amb els meus pacients, aportant eines perquè siguin autosuficients en la cura de la seua salut i que siguin sostenibles en el temps. Són eines amb evidència científica que milloren la qualitat de vida davant de l’obesitat, l’alteració del sucre o l’osteoporosi. Amb aquestes eines poden entendre com s’està transformant el seu cos i què podem fer per contrarestar els efectes.
Aquí és quan proposa un mètode de nou setmanes.
Consisteix a treballar cada setmana un repte. L’alimentació, el son, l’estrès, l’exercici o les relacions sexuals. En cada un d’ells hi ha enquestes que permeten entendre en quin punt estàs i explico per què passa i quines són les evidències científiques en relació amb les diferents estratègies. Aquí es presenta què podem fer per millorar aquesta situació. A més, són coses fàcils que podem aplicar, també de manera personalitzada.
També intenta combatre mites. Com quins?
Que la menopausa és igual que fer-te vella, que les dones en aquesta etapa no volen o no poden tenir sexe... Tota una sèrie de mites que frenen moltes dones a buscar solucions. Però no podem quedar-nos que és una cosa natural i conformar-nos, perquè cal fer un pas endavant i fer-nos responsables de la nostra salut per buscar eines, que n’hi ha, que millorin la nostra qualitat de vida. El que és important és que s’adaptin a les nostres necessitats i afectacions, perquè la menopausa no afecta totes les dones igual.
Creu que ajuda la informació que podem trobar a les xarxes socials?
Les xarxes tenen un paper molt rellevant i hi ha persones en aquest àmbit que fan molt bona difusió de la informació. El problema és que cal personalitzar cada cas. Pot ser que a la teua veïna li vagi genial un suplement o una rutina d’exercicis i a tu no. Aquí és quan caldria consultar amb un professional, encara que de vegades entenc que poden ser poc accessibles. Potser amb aquestes eines, les dones podran identificar què els passa i traslladar-ho al seu metge.
Se’n parla més, de menopausa, ara?
Sí, hi ha més difusió. Al final, la menopausa ens afectarà a totes i durant molts anys de la nostra vida, per això ens l’hem de prendre molt seriosament, entendre què ens està passant i com treballar-ho, amb un estil de vida saludable.