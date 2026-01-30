El petit poble de Lleida amb un castell medieval i un monestir que ha cridat l’atenció de National Geografic
S’erigeixen sobre un esperó rocós en plena Serra del Montsec
En plena Serra del Montsec, a la província de Lleida, es troba un dels tresors medievals més impressionants i oblidats d’Espanya. Mur, una petita localitat que compta amb pocs habitants empadronats, ha captat l’atenció de la prestigiosa revista National Geographic pel seu extraordinari patrimoni històric. Dos monumentals construccions de pedra —un castell i un monestir— s’erigeixen sobre un esperó rocós, separats per tot just cent metres, com a testimonis silenciosos de segles d’història.
Aquest enclavament, els orígens del qual es remunten al segle X, va ser en el seu dia un punt estratègic fonamental a les fronteres catalanes. Avui, tanmateix, roman gairebé completament deshabitat, vigilant l’embassament de Terradets que s’estén als seus peus, una infraestructura moderna que mai no van imaginar els qui van aixecar aquestes fortificacions fa més de mil anys.
La fusió administrativa de Mur amb altres nuclis veïns de Lleida durant la dècada de 1970 no ha aconseguit esborrar l’empremta inesborrable que van deixar els comtes de Pallars Jussà, que van plantar la seua autoritat en aquest territori fronterer davant l’islam primer i davant altres comtats cristians després. El que roman avui és el que la Generalitat de Catalunya defineix com "una parella medieval de luxe".
Una fortalesa impenetrable del segle XI
El Castell de Mur representa un dels exemples més ben conservats d’arquitectura militar romànica a tot Catalunya. La seua ubicació no requereix cap explicació: des de la seua posició elevada, domina visualment tota la Conca de Tremp, l’embassament de Terradets i la imponent silueta del Montsec retallada contra l’horitzó. En temps medievals, resultava impossible aproximar-se sense ser detectat pels guaites apostats a les seues muralles.
La fortalesa presenta un perímetre emmurallat compacte amb planta lleugerament triangular, adaptant-se perfectament a la morfologia de l’esperó rocós sobre el qual s’assenta. Es tracta d’un exemple canònic de l’arquitectura defensiva del segle XI a Espanya, capaç d’inspirar tant admiració com el temor que van haver de sentir els seguidors enemics que gosaven assetjar-lo.
L’element més destacat del conjunt és la seua torre mestra circular d’aproximadament 16 metres d’altura, que s’eleva com un far medieval visible des de quilòmetres de distància. Els cartells informatius instal·lats a l’exterior inclouen seccions en 3D que permeten als visitants imaginar com era la vida quotidiana en aquesta fortificació durant l’Edat Mitjana. Curiosament, el castell i el monestir compartien la mateixa muralla defensiva, formant un complex fortificat únic.
Santa María de Mur: joia del romànic català
A escassos cent metres del castell es troba Santa María de Mur, antiga col·legiata augustiniana fundada el 1069 pels mateixos comtes de Pallars Jussà que van aixecar la fortalesa: Ramon IV i la seua esposa Valença. L’edifici va ser consagrat aquell mateix any per Guillem, bisbe d’Urgell, amb una clara intenció documentada tant per fonts històriques com arqueològiques: servir de panteó comtal per a la família governant d’aquest territori estratègic.
El veritablement excepcional de Santa María de Mur és que conserva la seua estructura original pràcticament intacta des del segle XI, una cosa extraordinàriament rara a Espanya. El conjunt inclou l’església, el claustre i les dependències que allotjaven els canonges agustins, formant un complex monàstic complet. Aquesta conservació li va valer la seua declaració com Monument Històric Artístic el 1920, reconeixement que pretenia protegir el seu immens valor patrimonial.
L’església presenta el característic estil romanicollombard amb tres naus cobertes amb volta de canó, separades per robustos pilars de pedra. L’edifici compta amb tres absis semicirculars que originalment acollien tres altars consagrats respectivament a Santa María —de qui pren el seu nom el monestir—, a San Pedro i a San Esteban. Aquesta triple advocació era habitual a les esglésies d’importància durant el període romànic a Catalunya.
L’espoli d’un patrimoni invaluable
La història de Santa María de Mur inclou un dels episodis més lamentables de l’espoli artístic que va patir Espanya a començaments del segle XX. El 1919, les valuoses pintures murals que decoraven l’absis central van ser arrancades mitjançant la tècnica del strappo —que consisteix a separar únicament la capa pictòrica del mur— i venudes a l’antiquari Ignacio Pollak.
Malgrat la intervenció de la Junta de Museus de Catalunya intentant impedir aquesta pèrdua patrimonial, les pintures romàniques van acabar sent exportades als Estats Units, on actualment s’exhibeixen al Museu de Belles Arts de Boston, a milers de quilòmetres de la seua ubicació original. Les pintures de l’absidiola sud van córrer millor sort relativa, ja que romanen almenys en territori espanyol, custodiades al Museu Nacional d’Art de Catalunya a Barcelona.
Al propi monestir de Mur tot just queden petites mostres in situ d’aquelles magnífiques pintures murals, i el pas del temps i l’exposició als elements les han ennegrit considerablement, fent difícil apreciar la seua antiga bellesa i complexitat iconogràfica.
El claustre restaurat del segle XII
El claustre rectangular de Santa María de Mur, construït al segle XII —posterior per tant a l’església—, ha estat objecte d’una acurada restauració després de patir dècades d’espoliació i abandó. Aquest espai monàstic conserva les seues galeries cobertes amb bigues de fusta, sostingudes per una elegant successió de columnes amb capitells disposats en una sola filera, amb pilars rectangulars reforçant les cantonades del perímetre.
Encara que la decoració escultòrica dels capitells es troba bastant deteriorada, encara poden reconèixer-se ornaments geomètrics, vegetals i antropomorfs característics del romànic tardà català. Cada capitell compta una història visual, amb motius que van des de simples fulles d’acant fins complexes escenes figuratives que requeririen una anàlisi detallada per a la seua completa interpretació.