Petita treva del temps aquest cap de setmana a Lleida, però dilluns tornen els xàfecs
La previsió meteorològica per al cap de setmana indica estabilitat i sol, amb algunes precipitacions al Pirineu. Dilluns, però, s'esperen xàfecs generalitzats i neu a cotes baixes
La previsió meteorològica per a aquest cap de setmana a Lleida apunta a una treva en les precipitacions, amb un temps generalment més assolellat. No obstant això, aquesta calma serà efímera, ja que el dilluns marcarà el retorn dels xàfecs generalitzats a gran part del territori, especialment intensos a les zones de muntanya.
Durant la jornada de dissabte, s'espera la possibilitat d'algunes precipitacions al Pirineu, que es manifestarien en forma de neu a cotes d'entre 800 i 1.000 metres. A la resta de la província, les probabilitats de pluja són significativament menors, amb un temps més assolellat en general. Pel que fa a les temperatures, es preveu un descens notable al Pirineu, on s'esperen gelades, mentre que a la resta del territori la baixada serà lleugera.
El diumenge, la jornada estarà marcada per intervals de núvols, amb una feble possibilitat d'algun xàfec aïllat al Pirineu i en punts de l'oest de la província. Les temperatures màximes i mínimes experimentaran pocs canvis respecte al dia anterior, amb l'excepció d'un lleuger ascens a la zona del Pirineu. A més, bufarà un vent fluix de ponent, que contribuirà a la sensació de calma.
L'inici de la setmana, dilluns, portarà un canvi significatiu en la dinàmica meteorològica. S'esperen precipitacions generalitzades a causa de l'arribada de diversos fronts que creuaran la província. Aquestes pluges seran més abundants al Pirineu, on la cota de neu experimentarà un descens considerable, passant de 1.700 a 1.000 metres al final del dia. Les temperatures, en contrast amb les precipitacions, no patiran canvis destacables.