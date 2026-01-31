ALIMENTACIÓ
Una dieta a base de civada redueix el colesterol, segons un nou estudi
Només menjar aquest cereal durant dos dies té beneficis que poden mantenir-se fins a dos setmanes
Només menjar civada durant dos dies sembla eficaç per a reduir el nivell de colesterol, segons ha comprovat un estudi de la Universitat de Bonn, a Alemanya, publicat a la revista Nature Communications.
A l'assaig hi van participar persones amb algun tipus de síndrome metabòlic, pes corporal elevat, hipertensió arterial i nivells elevats de glucosa i lípids en sang. Els participants van consumir una dieta basada gairebé exclusivament en civada, de tipus hipocalòric, durant dos dies. Els resultats van mostrar una reducció dels nivells de colesterol en comparació amb el grup control, i l'efecte es va mantenir estable fins després de sis setmanes.
Els investigadors apunten a que aquesta dieta va influir en la composició dels microorganismes intestinals, alhora que els productes metabòlics produits pel microbioma. Ambdós, semblen afectats positivament per la civada.
Tanmateix, aquesta relació beneficiosa del cereal amb el metabolisme no és una novetat. De fet, a principis del segle XX el metge alemà Carl von Noorden va tenir èxit en el tractament de pacients amb diabetis i civada. La professora adjunta de l'Institut de Nutrició i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Bonn, Marie-Christine Simon, justifica la manca d'ús d'aquest mètode en els últims anys amb que "avui existeixen medicaments eficaços per a tractar als pacients amb diabetis".
Simon també explica que "voliem saber com afecta una dieta especial a base de civada als pacients", que tot i no ser diabètics patien un síndrome metabòlic associat a un major risc de la malaltia.
El mètode: 300 grams de civada al dia
Es va demanar als participants que consumissin exclusivament civada, prèviament bullida en aigua, tres cops al dia. Només se'ls va permetre afegir fruita o verdura als àpats. Van menjar 300 grams de civada els dos dies i només van consumir al voltant de la meitat de les calories habituals. Un grup de control també va seguir una dieta baixa en calories, encara que aquesta no incloïa civada.
Tots dos grups es van beneficiar del canvi de dieta. Tot i això, l'efecte va ser molt més pronunciat en els participants que van seguir la dieta a base de civada. "El nivell de colesterol LDL, especialment nociu, s'hi va reduir un 10%; es tracta d'una reducció substancial, encara que no del tot comparable a l'efecte dels medicaments moderns", subratlla Simon, i afegeix que "també van perdre dos quilos de pes de mitjana i la seva pressió arterial es va reduir lleugerament".
"Vam aconseguir identificar que el consum de civada augmentava la quantitat de certs bacteris intestinals", explica Linda Klümpen, col·lega de Simon i autora principal de l'assaig. El microbioma ha estat objecte de creixent atenció en les darreres dècades. Ara se sap que els bacteris intestinals tenen un paper decisiu en el metabolisme dels aliments i alliberen els subproductes metabòlics que generen al seu entorn. Aporten, entre altres coses, energia a les cèl·lules intestinals, cosa que els permet realitzar millor les seves funcions.
A més, els microbis distribueixen alguns dels seus productes per l'organisme a través del torrent sanguini on poden tenir diversos efectes. "Per exemple, vam poder demostrar que els bacteris intestinals produeixen compostos fenòlics al descompondre la civada", destaca Klümpen. "Ja s'ha demostrat en estudis amb animals que un d'ells, l'àcid ferúlic, té un efecte positiu en el metabolisme del colesterol. Això també sembla que passa amb altres productes." Alhora, altres microorganismes "eliminen" l'aminoàcid histidina, que si no l'organisme el converteix en una molècula sospitosa de promoure la resistència a la insulina.
Millor molta civada en dos dies, que poca en sis setmanes
Els efectes positius de la dieta a base de civada tendien a continuar sent evidents sis setmanes després. "Una dieta a base de civada a curt termini, a intervals regulars, podria ser una manera ben tolerada de mantenir el nivell de colesterol dins del rang normal i prevenir la diabetis", afirma Simon.
Tot i això, a l'estudi actual, el cereal va exercir el seu efecte sobretot en alta concentració i en combinació amb una reducció calòrica: una dieta de sis setmanes, en què els participants van consumir 80 grams de civada al dia, sense altres restriccions, va aconseguir efectes lleus. "Com a pas següent, ara es pot aclarir si una dieta intensiva a base de civada repetida cada sis setmanes realment té un efecte preventiu permanent", conclou.