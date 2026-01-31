SOLIDARITAT
Escoles unides per la concòrdia
Més de 1.500 alumnes van celebrar ahir en diverses places de la capital el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau. Desenes d’activitats en municipis de Ponent com Tàrrega i Agramunt
Nombrosos centres educatius de Ponent van celebrar ahir el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau (DENIP) amb desenes d’activitats destinades a fomentar la convivència, el respecte i la cultura de la pau a les escoles. A Lleida ciutat, més de 1.500 nens i nenes es van concentrar entre les places de Pau Casals, Sant Jordi i les Magnòlies, on van deixar missatges de pau sobre mapes dibuixats a terra i van llegir manifestos promovent la convivència.
Entre els participants es trobaven alumnes de més de quinze centres educatius com el Sant Jordi, Minerva, Sant Josep de Calassanç, Països Catalans, Enric Farreny, Màrius Torres, Parc de l’Aigua, El Carme, Frederic Godàs, Esperança, Maria Rúbies, Joan Oró, Santa Anna, Sant Jaume Les Heures, Santa Maria de Gardeny i Fedac.
Paral·lelament, altres centres educatius van organitzar activitats internes per afegir-se a la jornada. A Maristes Lleida, l’alumnat de Batxillerat i l’equip de Pastoral van celebrar un encontre comunitari al pati, on la lectura d’un manifest es va combinar amb actuacions musicals en directe.
Per la seua part, a la plaça Ricard Viñes, l’Escola Fedac va reunir els seus 582 alumnes, que van compartir postals sobre la pau i paraules de reflexió en comunitat.
La capital lleidatana no va ser l’única a commemorar aquest dia tan assenyalat. A Tàrrega, la comunitat educativa es va concentrar a la plaça Major per participar en una instal·lació artística amb papallones decorades pels alumnes, seguida per la lectura d’un manifest i la interpretació de cançons amb missatges pacifistes.
Mentrestant, a Agramunt, tots els centres del municipi van celebrar una marxa per la pau i hi va haver la lectura d’un discurs a càrrec de quatre alumnes de sisè de Primària. També es van portar a terme activitats artístiques amb cubells i capses de cartró, que posteriorment es van exposar en comerços locals.
Durant la setmana prèvia a ahir, alumnes d’escoles de Lleida ciutat van treballar la proposta pedagògica Mirades al món. Un recorregut pels conflictes actius, amb la col·laboració de Lleida TV, que va visitar les aules per donar veu als estudiants.
D’aquesta manera, van poder explicar des de la seua pròpia perspectiva els diferents conflictes bèl·lics estudiats, connectant així la teoria amb una experiència pràctica i enriquint la seua educació en valors.
El DENIP, impulsat el 1964 pel poeta Llorenç Vidal, se celebra cada 30 de gener, coincidint amb l’aniversari de l’assassinat de Mahatma Gandhi, i té per objectiu promoure la tolerància, la solidaritat, el respecte als drets humans i el rebuig de la violència entre els escolars.