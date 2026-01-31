SEGRE

Josep Maria Maya exposa ‘Escriptores’ a la irreductible

Montserrat Roig és la protagonista d’un dels retrats de l’exposició de Josep Maria Maya. - JOSEP MARIA MAYA

Montserrat Roig és la protagonista d’un dels retrats de l’exposició de Josep Maria Maya. - JOSEP MARIA MAYA

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’artista Josep Maria Maya és el protagonista de l’exposició Escriptores, que s’inaugurarà dilluns vinent a la llibreria la irreductible de Lleida. La mostra va nàixer el 2016 com a idea per “decorar” la llibreria Victoria de Màlaga durant el mes de març.

El 2019, la col·lecció –renovada i ampliada, després d’algunes baixes– va arribar a la Biblioteca Municipal de Galapagar (Madrid) i, parcialment, també s’han exposat al Bar Centro de Maldà el 2017 i a Promethea (Lleida), el 2024. Està formada per 16 retrats, entre els quals un de Montserrat Roig.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking