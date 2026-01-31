Josep Maria Maya exposa ‘Escriptores’ a la irreductible
L’artista Josep Maria Maya és el protagonista de l’exposició Escriptores, que s’inaugurarà dilluns vinent a la llibreria la irreductible de Lleida. La mostra va nàixer el 2016 com a idea per “decorar” la llibreria Victoria de Màlaga durant el mes de març.
El 2019, la col·lecció –renovada i ampliada, després d’algunes baixes– va arribar a la Biblioteca Municipal de Galapagar (Madrid) i, parcialment, també s’han exposat al Bar Centro de Maldà el 2017 i a Promethea (Lleida), el 2024. Està formada per 16 retrats, entre els quals un de Montserrat Roig.