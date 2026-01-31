SALUT
Les dones que es queden despertes fins tard tenen més risc de malaltia cardíaca, segons un estudi
Les persones de mitjana edat amb tendència a ser més actives a la nit tenen més probabilitat de presentar pitjor salut cardiovascular que aquelles més actives durant el dia. Segons un estudi publicat en el Journal of the American Heart Association, les dones tenen més risc.
Els investigadors van analitzar les dades de salut de més de 300.000 adults amb una edat mitjana de 57 anys, participants del Biobanc del Regne Unit, per investigar com els cronotips, en aquest cas la preferència natural d’un individu per l’horari de son i vigília, afecten la salut cardiovascular.
L’anàlisi va comprovar que, en comparació amb els cronotips intermedis, els "vespertins" o noctàmbuls tenien una prevalença 79% major de tenir una puntuació general de mala salut cardiovascular. Els noctàmbuls tenien un risc 16% major de patir un atac cardíac o un vessament cerebral durant un seguiment mitjà d’aproximadament 14 anys, en comparació amb les persones dins de la categoria intermèdia.
Al voltant del 8% dels participants es van declarar "definitivament persones nocturnes", el que es caracteritzava per ajeure’s tard (per exemple, a les 2.00 de la matinada) i assolir el seu pic d’activitat més tard el dia. En canvi, les persones que es van autodeclarar "definitivament matineres", és a dir, més actives a primera hora del dia i ajeure’s més aviat (per exemple, a les 09.00 de la nit) van representar aproximadament el 24% dels participants. Finalment, el 67% dels participants es van classificar com a cronotip "intermedi" si no estaven segurs o si indicaven no ser ni matiners ni vespertins.
Més risc en dones
El cronotip vespertí es va relacionar més fortament amb puntuacions baixes de salut cardiovascular en dones que en homes.
Gran part de l’augment del risc de malalties cardíaques entre les persones nocturnes es devia a mals hàbits i factors relacionats amb la salut cardíaca, especialment el consum de nicotina i la falta de son. Al contrari, les persones matineres tenien una prevalença un 5% menor de puntuacions baixes de salut cardíaca en comparació amb aquells que no tenien un cronotip matutí o vespertí fort.
L’autora principal de l’estudi, la doctora Sina Kianersi, investigadora de la divisió de son i trastorns circadiaris de l’Hospital Brigham and Women’s i la Facultat de Medicina de Harvard, als Estats Units, assenyala que "les persones nocturnes solen experimentar desajustos circadiaris, la qual cosa significa que el seu rellotge biològic intern podria no coincidir amb el cicle natural de llum diürna-nocturna ni amb els seus horaris diaris habituals". A més, afirma que "les persones nocturnes podrien ser més propenses a tenir comportaments que afecten la salut cardiovascular, com una dieta deficient, el tabaquisme i un son inadequat o irregular."