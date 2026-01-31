MÚSICA
Més de setanta cantants i grups catalans se sumen a un boicot contra Spotify
Abandonen la plataforma com a crítica perquè “finança la indústria armamentística en temps de rearmament i genocidis”
Més de setanta cantants i grups dels territoris de parla catalana es van sumar des d’ahir a la campanya Boicot a Spotify, llançant una crida a artistes, discogràfiques i oients per abandonar la plataforma musical. Clara Peya, Mar Pujol, Manel Fortià, Magalí Sare o Salvador Sobral figuren en aquesta llista que dona suport a abandonar la plataforma.
Un dels motius més destacats és que, segons critiquen, Spotify “finança la indústria armamentística en temps de rearmament i genocidis” i que als Estats Units “la plataforma emet anuncis d’ICE, l’agència de control d’immigració i duanes”.
En una nota al web d’aquesta iniciativa s’explica que fa uns mesos els va arribar la notícia que el CEO de Spotify, Daniel Ek, havia invertit prop de 700 milions d’euros en Helsing, una “start-up armamentística alemanya que fabrica tecnologia militar amb intel·ligència artificial”.
La plataforma catalana s’ha sumat al boicot col·lectiu seguint l’exemple en aquest mateix sentit de la recent iniciativa basca Musikariak Palestinarekin, formada per 162 bandes.