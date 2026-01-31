RECONEIXEMENTS
Pifarré, una granja Biosphere
Rep el certificat internacional que reconeix el seu compromís amb les pràctiques sostenibles a l’Horta de Lleida. Prepara diverses experiències per enguany
La Granja Pifarré, ubicada a l’Horta de Lleida, ja disposa de la certificació internacional Biosphere, que avala el seu compromís amb la sostenibilitat, alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU. La distinció reconeix la innovadora proposta de l’espai lleidatà, que integra tallers educatius i iniciatives per fomentar el consum local de productes de proximitat, i el seu esforç per promoure un turisme responsable i el desenvolupament territorial a la zona.
La Granja Pifarré va tenir l’assessorament del Patronat de Turisme de la diputació de Lleida per aconseguir aquesta certificació després d’un any aportant evidències de les seues actuacions sostenibles i educatives. Dijous passat, el vicepresident del mateix patronat, Juan Antonio Serrano, i el director, Juli Alegre, van visitar l’explotació agrícola i ramadera per compartir i materialitzar in situ la recepció del reconeixement.
Com a empresa Biosphere Certified, Granja Pifarré millora el seu posicionament en portals internacionals com Booking, Google i Travalsyt, convertint-se en una opció preferent per a viatgers compromesos amb la sostenibilitat. A més, obté accés a línies de bonificació o a programes de sostenibilitat turística.
Activitats variades
La Granja Pifarré es prepara per organitzar diversos actes i experiències durant aquest any, com un cap de setmana a l’abril per disfrutar de l’experiència de la floració, visites per a grups escolars amb vuit tallers educatius a escollir, el Sant Jordi Agrocultural, La Farmaciola de Pagès, l’Autèntica Soca de Nadal (de caràcter teatralitzat), el taller de conserva de tomates o el Laberint de Panís, que arribarà a la vuitena edició.