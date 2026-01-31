SUCCESSOS
'Rip Deal': la nova tècnica per a robar utilitzant bitllets falsos
Els Mossos detenen dos persones a Barcelona per intentar estafar 30.000 euros amb aquest mètode
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 23 de gener dos homes, de 23 i 25 anys, a Barcelona com a presumptes autors d'una estafa emprant la tècnica 'Rip Deal'.
Aquest mètode consisteix en contactar amb persones que tenen a la venta un immoble o objecte de valor, i un cop s'hi han guanyat la confiança, aconseguir una transacció de bitllets legals per d'altres de falsos.
En el cas del crim de Barcelona, tenien la intenció d'estafar 30.000 euros, i els autors es van reunir amb la víctima en un hotel amb l'excusa de tancar una compravenda d'un habitatge. Segons un comunicat de Mossos d'aquest dissabte, els agents van observar dos individus "amb actitud nerviosa" que acompanyaven a un tercer home, els dos primers van accedir dins de l'hotel. Un cop a l'interior de l'edifici, es van reunir amb una dona i es van intercanviar maletes de forma "discreta" i els dos homes van dur els maletins al lavabo per verificar-ne el contingut.
A l'escorcollar el contingut de les maletes que havien rebut les víctimes, van comprovar que a l'interior hi havia un total de 140.000 euros fraccionat en bitllets de 200 euros, presumptament falsos. Per altra banda, un dels homes sospitosos duia dins de la motxilla una maquina de comptar bitllets, una altra de detecció de bitllets falsos i 54 bitllets de 200 euros aparentament falsos. El segon home, que portava el maletí que havien rebut de la part venedora, contenia 30.000 euros en bitllets de curs legal.
La confiança, clau per cometre l'estafa
Els Mossos afirmen en el comunicat que els fets van iniciar-se unes setmanes abans quan un home es va posar en contacte amb la part venedora, la víctima, per adquirir un pis valorat en un milió d'euros. Amb reunions presencials i trucades telefòniques va aconseguir crear una relació comercial de confiança, alhora de mostrar la seua solvència. Així doncs, la víctima va acceptar fer la transacció amb unes condicions determinades: fer una part del pagament, de 110.000 euros, en efectiu en un lloc concret, i bescanviar 30.000 euros en bitllets "d'alt valor" per altres de "menor valor".
D'aquesta forma, la víctima obtenia un maletí amb 140.000 euros, majoritàriament de bitllets falsos, i els presumptes estafadors aconseguien 30.000 euros en efectiu i en curs legal.