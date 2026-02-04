SEGRE

Concert a l’Auditori del millor pianista espanyol al Concurs Viñes

Redacció

El jove pianista alacantí Alexandre Lutz García, nascut a París el 1998, va oferir ahir un concert a l’Auditori Enric Granados de Lleida com a guanyador l’any passat del premi al millor intèrpret espanyol en el Concurs Internacional Ricard Viñes i en el marc de la setmana cultural del Conservatori de Lleida. Va tocar un repertori d’obres de Schumann i Prokófiev, a més de peces de Mompou i altres de vinculades directament al repertori de Viñes.

